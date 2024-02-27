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Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в работе мессенджера
Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в работе мессенджера - РИА Новости, 27.02.2024
Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в работе мессенджера
Российские пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф" зафиксировано более 2,6 тысяч жалоб, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:52
2024-02-27T12:52
2024-02-27T13:03
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф" зафиксировано более 2,6 тысяч жалоб, выяснил корреспондент РИА Новости.Сбой начался около 12.30 мск. Согласно данным сервиса, треть всех жалоб - 34% - поступило от москвичей, еще 15% - от пользователей из Санкт-Петербурга. Также есть жалобы из Краснодарского края, Московской и Самарской областей, Татарстана, Нижегородской области, Челябинской, Новосибирской, Свердловской областей, а также из других регионов.По данным другого сервиса, Downradar, большая часть пользователей жалуются на общий сбой. Также частыми проблемами стали загрузка чатов, приложений и картинок, отправка сообщений, вход в мессенджер.При этом 20 часов назад в AppStore вышло обновление мессенджера.
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россия, telegram, технологии
Россия, Telegram, Технологии
Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в работе мессенджера
"Сбой.рф": пользователи Telegram в России жалуются на работу мессенджера
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Российские пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера, по данным сервиса "Сбой.рф
" зафиксировано более 2,6 тысяч жалоб, выяснил корреспондент РИА Новости.
Сбой начался около 12.30 мск. Согласно данным сервиса, треть всех жалоб - 34% - поступило от москвичей, еще 15% - от пользователей из Санкт-Петербурга. Также есть жалобы из Краснодарского края, Московской и Самарской областей, Татарстана, Нижегородской области, Челябинской, Новосибирской, Свердловской областей, а также из других регионов.
По данным другого сервиса, Downradar, большая часть пользователей жалуются на общий сбой. Также частыми проблемами стали загрузка чатов, приложений и картинок, отправка сообщений, вход в мессенджер.
При этом 20 часов назад в AppStore вышло обновление мессенджера.
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