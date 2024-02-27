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Шойгу рассказал о ежедневных потерях ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 27.02.2024 (обновлено: 14:57 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/poteri-1929760859.html
Шойгу рассказал о ежедневных потерях ВСУ
Шойгу рассказал о ежедневных потерях ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024
Шойгу рассказал о ежедневных потерях ВСУ
Украинские войска в среднем теряют более 800 человек в сутки, всего с начала спецоперации они лишились свыше 444 тысяч военных, заявил глава Минобороны России... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:32
2024-02-27T14:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинские войска в среднем теряют более 800 человек в сутки, всего с начала спецоперации они лишились свыше 444 тысяч военных, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании ведомственной коллегии. "В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства", — заявил министр.По его словам, всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военных. Неделю назад Шойгу заявил, что только за время безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года потери ВСУ составили 166 тысяч человек убитыми и ранеными.В октябре журнал Time со ссылкой на офис Владимира Зеленского сообщал, что украинские военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. New York Times писала, что Украина делает упор на призыве женщин в армию, что говорит об огромных потерях ВСУ.В декабре Зеленский заявил, что генштаб украинской армии попросил его мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Седьмого февраля Верховная рада приняла в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. По информации местных СМИ, украинцы даже избегают официального трудоустройства, опасаясь получить повестку на работе.
https://ria.ru/20240226/kharkov-1929591505.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу рассказал о ежедневных потерях ВСУ

Шойгу: ВСУ за время спецоперации лишились более 444 тысяч военных

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинские войска в среднем теряют более 800 человек в сутки, всего с начала спецоперации они лишились свыше 444 тысяч военных, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании ведомственной коллегии.
"В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства", — заявил министр.
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По его словам, всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военных.
Неделю назад Шойгу заявил, что только за время безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года потери ВСУ составили 166 тысяч человек убитыми и ранеными.
В октябре журнал Time со ссылкой на офис Владимира Зеленского сообщал, что украинские военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. New York Times писала, что Украина делает упор на призыве женщин в армию, что говорит об огромных потерях ВСУ.
В декабре Зеленский заявил, что генштаб украинской армии попросил его мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Седьмого февраля Верховная рада приняла в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие. По информации местных СМИ, украинцы даже избегают официального трудоустройства, опасаясь получить повестку на работе.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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