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Сенаторы рассказали, чего ждут от послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 27.02.2024
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08:25 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/poslanie-1929689508.html
Сенаторы рассказали, чего ждут от послания Путина Федеральному собранию
Сенаторы рассказали, чего ждут от послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 27.02.2024
Сенаторы рассказали, чего ждут от послания Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию задаст вектор развития России на долгую перспективу, могут быть затронуты темы... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T08:25
2024-02-27T08:25
политика
россия
владимир путин
сергей перминов
вячеслав тимченко
совет федерации рф
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию задаст вектор развития России на долгую перспективу, могут быть затронуты темы социально-экономического развития РФ, спецоперации, вопросы безопасности, считают опрошенные РИА Новости российские сенаторы. "(Планируется — ред.) очень обширная повестка, программа развития России на ближайшую перспективу", — сказал глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Его первый заместитель, сенатор Сергей Перминов в беседе с агентством отметил, что послание "задаст камертон программы нашего государства на весьма обширную перспективу". "Оно будет, не сомневаюсь, обращено к самым важным вопросам стратегии развития страны в условиях геополитических трансформаций и вызовов", - добавил парламентарий. Сенаторы ожидают, что большая часть послания будет посвящена внутренней политике России. По мнению Тимченко, прежде всего будет затронута экономическая сфера. "Развитие производства, различные отрасли, которые пострадали от действий недружественных стран. Как (всё - ред.) будет развиваться, куда развиваться, кто будет в приоритете", - сказал он. Член комитета по социальной политике Наталия Косихина полагает, что Путин не оставит без внимания актуальные вопросы социальной сферы. "Повышение реальных доходов населения, поддержка бойцов СВО, поддержка многодетных и студенческих семей, предоставление социальных льгот - это важнейшие направления социальной политики, и Владимир Владимирович не раз подчёркивал значимость этих вопросов", - сказала Косихина. "Полагал бы, что в фокусе внимания, традиционно, будет и социальный комплекс - поддержка наших героев и их семей, сохранение ориентации на помощь всем нуждающимся в ней, на защиту справедливости в обществе. Для парламентариев послание всегда сопряжено с новыми практическими задачами", - добавил сенатор Сергей Перминов. Сенатор от ДНР Наталья Никонорова в беседе с агентством отметила, что Путин, в частности, коснётся вопросов социальной сферы, актуальных для новых регионов: "поддержки пенсионеров, матерей и детей, трудоустройства, усовершенствования мер поддержки наших защитников и членов их семей". Она подчеркнула, что жители ДНР с особым чувством ждут послания президента: "каждое слово будет воспринято с огромным вниманием". По словам Тимченко, президент выскажется и о специальной военной операции. "Я думаю, что президент еще раз поблагодарит за мужество и героизм наших воинов, за то, что они отстаивают нашу свободу и независимость", - сказал он. Путин обратит внимание и на внешнюю повестку, считают сенаторы. По мнению Перминова, для россиян и для мировых акторов послание президента РФ всегда связано с "сигналами по раскрытию потенциалов России, укреплению её внутренней силы, обороноспособности, кооперационных связей и роли в мире". Послание достигнет и столиц недружественных стран, добавил парламентарий. "Безопасность и обеспечение независимого, суверенного курса России не могут не стать одними из знаковых акцентов внимания. Ожидаемым будет изложение и промежуточных итогов работы комплекса экономики в условиях беспрецедентных санкций, и ключевых векторов в русле долговременной политики", - констатировал Перминов.
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политика, россия, владимир путин, сергей перминов, вячеслав тимченко, совет федерации рф, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Перминов, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Сенаторы рассказали, чего ждут от послания Путина Федеральному собранию

Тимченко: послание Путина задаст вектор развития России на долгую перспективу

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию задаст вектор развития России на долгую перспективу, могут быть затронуты темы социально-экономического развития РФ, спецоперации, вопросы безопасности, считают опрошенные РИА Новости российские сенаторы.
"(Планируется — ред.) очень обширная повестка, программа развития России на ближайшую перспективу", — сказал глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
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Его первый заместитель, сенатор Сергей Перминов в беседе с агентством отметил, что послание "задаст камертон программы нашего государства на весьма обширную перспективу". "Оно будет, не сомневаюсь, обращено к самым важным вопросам стратегии развития страны в условиях геополитических трансформаций и вызовов", - добавил парламентарий.
Сенаторы ожидают, что большая часть послания будет посвящена внутренней политике России.
По мнению Тимченко, прежде всего будет затронута экономическая сфера.
"Развитие производства, различные отрасли, которые пострадали от действий недружественных стран. Как (всё - ред.) будет развиваться, куда развиваться, кто будет в приоритете", - сказал он.
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Член комитета по социальной политике Наталия Косихина полагает, что Путин не оставит без внимания актуальные вопросы социальной сферы.
"Повышение реальных доходов населения, поддержка бойцов СВО, поддержка многодетных и студенческих семей, предоставление социальных льгот - это важнейшие направления социальной политики, и Владимир Владимирович не раз подчёркивал значимость этих вопросов", - сказала Косихина.
"Полагал бы, что в фокусе внимания, традиционно, будет и социальный комплекс - поддержка наших героев и их семей, сохранение ориентации на помощь всем нуждающимся в ней, на защиту справедливости в обществе. Для парламентариев послание всегда сопряжено с новыми практическими задачами", - добавил сенатор Сергей Перминов.
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Сенатор от ДНР Наталья Никонорова в беседе с агентством отметила, что Путин, в частности, коснётся вопросов социальной сферы, актуальных для новых регионов: "поддержки пенсионеров, матерей и детей, трудоустройства, усовершенствования мер поддержки наших защитников и членов их семей". Она подчеркнула, что жители ДНР с особым чувством ждут послания президента: "каждое слово будет воспринято с огромным вниманием".
По словам Тимченко, президент выскажется и о специальной военной операции. "Я думаю, что президент еще раз поблагодарит за мужество и героизм наших воинов, за то, что они отстаивают нашу свободу и независимость", - сказал он.
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Путин обратит внимание и на внешнюю повестку, считают сенаторы. По мнению Перминова, для россиян и для мировых акторов послание президента РФ всегда связано с "сигналами по раскрытию потенциалов России, укреплению её внутренней силы, обороноспособности, кооперационных связей и роли в мире". Послание достигнет и столиц недружественных стран, добавил парламентарий.
"Безопасность и обеспечение независимого, суверенного курса России не могут не стать одними из знаковых акцентов внимания. Ожидаемым будет изложение и промежуточных итогов работы комплекса экономики в условиях беспрецедентных санкций, и ключевых векторов в русле долговременной политики", - констатировал Перминов.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинСергей ПерминовВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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