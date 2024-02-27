https://ria.ru/20240227/podderzhka-1929836828.html
Кандидаты в президенты России предложили меры поддержки аграриев
Кандидаты в президенты России предложили меры поддержки аграриев - РИА Новости, 27.02.2024
Кандидаты в президенты России предложили меры поддержки аграриев
Нужно поддержать отечественного производителя в сфере сельского хозяйства и весь агропромышленный комплекс РФ, а также увеличить количество крупного скота и... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:44
2024-02-27T17:44
2024-02-27T18:09
выборы президента россии — 2024
россия
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
николай харитонов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925702789_83:0:3724:2048_1920x0_80_0_0_7a950a9dde3942fe71ddd0cbd60e5324.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Нужно поддержать отечественного производителя в сфере сельского хозяйства и весь агропромышленный комплекс РФ, а также увеличить количество крупного скота и сделать экологически чистые продукты приоритетом для детей и старшего поколения, считают кандидаты на должность президента РФ. "Те продукты, которые производятся у нас, они в первую очередь должны быть произведены для наших граждан... ЛДПР выступает за то, чтобы каждый участник сельского хозяйства мог иметь доступ к этой полке, чтобы он мог предоставить свою продукцию", - сказал представитель кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого Никита Березин во время дебатов на телеканале "Россия 1". Он считает, что агропромышленный комплекс - щит страны и все ресурсы должны быть направлены именно в эту сферу. По словам Березина, нужна система, в которой будет показана аналитика по регионам относительно сельского хозяйства. "Мы должны возродить и свою селекцию, и свои семена", - добавил он. Представитель Слуцкого также отметил, что в детские сады и школы должны поступать именно фермерские продукты. В свою очередь кандидат от КПРФ Николай Харитонов заявил, что следует увеличить количество дойного стада, так как "молоко - это творог, который необходимо каждому взрослому человеку кушать каждый день не менее 100 грамм, это кальций". "Чужим хлебом сыт не будешь.. Отношение к агропромышленному комплексу... должно быть уважительное... Диспаритет цен душит непосредственно товаропроизводителя... Своего крестьянина надо поддерживать", - отметил Харитонов. При этом кандидат выступил против завоза пальмового масла в РФ, так как нужно взять курс на употребление экологически чистых продуктов. Кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков отметил, что нужны меры протекционизма для отечественных производителей. Также он предложил поддерживать обрабатывающую отрасль. По его мнению, важна "более глубокая переработка продуктов". "В моей программе отражена такая мера, как стимулирование налоговое предприятий, которые делают более глубокую переработку... Считаю, что все малые фермы нужно освободить от налогов", - добавил Даванков. Он также назвал приоритетом производство экологически чистых продуктов, которые помогут сохранить "как наших деток, так и наше старшее поколение". На данный момент, по словам Даванкова, Минздравом поддержана идея партии "Новые люди" по внедрению маркировки экологически чистых продуктов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240224/vybory-1929277780.html
https://ria.ru/20240224/sng-1929264503.html
https://ria.ru/20240226/vybory-1929629078.html
https://ria.ru/20240225/vybory-1929403997.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925702789_738:0:3469:2048_1920x0_80_0_0_a0c9fd56d148f3645dcb1f33bad6f421.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Кандидаты в президенты России предложили меры поддержки аграриев
Кандидаты в президенты РФ призвали поддержать отечественного производителя
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Нужно поддержать отечественного производителя в сфере сельского хозяйства и весь агропромышленный комплекс РФ, а также увеличить количество крупного скота и сделать экологически чистые продукты приоритетом для детей и старшего поколения, считают кандидаты на должность президента РФ.
"Те продукты, которые производятся у нас, они в первую очередь должны быть произведены для наших граждан... ЛДПР выступает за то, чтобы каждый участник сельского хозяйства мог иметь доступ к этой полке, чтобы он мог предоставить свою продукцию", - сказал представитель кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого Никита Березин во время дебатов на телеканале "Россия 1".
Минцифры назвало число желающих принять участие в ДЭГ
Он считает, что агропромышленный комплекс - щит страны и все ресурсы должны быть направлены именно в эту сферу. По словам Березина, нужна система, в которой будет показана аналитика по регионам относительно сельского хозяйства.
"Мы должны возродить и свою селекцию, и свои семена", - добавил он.
Представитель Слуцкого также отметил, что в детские сады и школы должны поступать именно фермерские продукты.
В свою очередь кандидат от КПРФ Николай Харитонов заявил, что следует увеличить количество дойного стада, так как "молоко - это творог, который необходимо каждому взрослому человеку кушать каждый день не менее 100 грамм, это кальций".
Запад не может указывать странам СНГ, как проводить выборы, заявил генсек
"Чужим хлебом сыт не будешь.. Отношение к агропромышленному комплексу... должно быть уважительное... Диспаритет цен душит непосредственно товаропроизводителя... Своего крестьянина надо поддерживать", - отметил Харитонов.
При этом кандидат выступил против завоза пальмового масла в РФ, так как нужно взять курс на употребление экологически чистых продуктов.
Кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков отметил, что нужны меры протекционизма для отечественных производителей. Также он предложил поддерживать обрабатывающую отрасль. По его мнению, важна "более глубокая переработка продуктов".
"В моей программе отражена такая мера, как стимулирование налоговое предприятий, которые делают более глубокую переработку... Считаю, что все малые фермы нужно освободить от налогов", - добавил Даванков.
В Госдуме рассказали, что посольство США пытается вмешаться в выборы
Он также назвал приоритетом производство экологически чистых продуктов, которые помогут сохранить "как наших деток, так и наше старшее поколение".
На данный момент, по словам Даванкова, Минздравом поддержана идея партии "Новые люди" по внедрению маркировки экологически чистых продуктов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Жители двух районов Якутии проголосовали досрочно на выборах президента