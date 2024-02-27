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Кандидаты в президенты России предложили меры поддержки аграриев - РИА Новости, 27.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:44 27.02.2024 (обновлено: 18:09 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/podderzhka-1929836828.html
Кандидаты в президенты России предложили меры поддержки аграриев
Кандидаты в президенты России предложили меры поддержки аграриев - РИА Новости, 27.02.2024
Кандидаты в президенты России предложили меры поддержки аграриев
Нужно поддержать отечественного производителя в сфере сельского хозяйства и весь агропромышленный комплекс РФ, а также увеличить количество крупного скота и... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:44
2024-02-27T18:09
выборы президента россии — 2024
россия
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Нужно поддержать отечественного производителя в сфере сельского хозяйства и весь агропромышленный комплекс РФ, а также увеличить количество крупного скота и сделать экологически чистые продукты приоритетом для детей и старшего поколения, считают кандидаты на должность президента РФ. "Те продукты, которые производятся у нас, они в первую очередь должны быть произведены для наших граждан... ЛДПР выступает за то, чтобы каждый участник сельского хозяйства мог иметь доступ к этой полке, чтобы он мог предоставить свою продукцию", - сказал представитель кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого Никита Березин во время дебатов на телеканале "Россия 1". Он считает, что агропромышленный комплекс - щит страны и все ресурсы должны быть направлены именно в эту сферу. По словам Березина, нужна система, в которой будет показана аналитика по регионам относительно сельского хозяйства. "Мы должны возродить и свою селекцию, и свои семена", - добавил он. Представитель Слуцкого также отметил, что в детские сады и школы должны поступать именно фермерские продукты. В свою очередь кандидат от КПРФ Николай Харитонов заявил, что следует увеличить количество дойного стада, так как "молоко - это творог, который необходимо каждому взрослому человеку кушать каждый день не менее 100 грамм, это кальций". "Чужим хлебом сыт не будешь.. Отношение к агропромышленному комплексу... должно быть уважительное... Диспаритет цен душит непосредственно товаропроизводителя... Своего крестьянина надо поддерживать", - отметил Харитонов. При этом кандидат выступил против завоза пальмового масла в РФ, так как нужно взять курс на употребление экологически чистых продуктов. Кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков отметил, что нужны меры протекционизма для отечественных производителей. Также он предложил поддерживать обрабатывающую отрасль. По его мнению, важна "более глубокая переработка продуктов". "В моей программе отражена такая мера, как стимулирование налоговое предприятий, которые делают более глубокую переработку... Считаю, что все малые фермы нужно освободить от налогов", - добавил Даванков. Он также назвал приоритетом производство экологически чистых продуктов, которые помогут сохранить "как наших деток, так и наше старшее поколение". На данный момент, по словам Даванкова, Минздравом поддержана идея партии "Новые люди" по внедрению маркировки экологически чистых продуктов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Кандидаты в президенты России предложили меры поддержки аграриев

Кандидаты в президенты РФ призвали поддержать отечественного производителя

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Нужно поддержать отечественного производителя в сфере сельского хозяйства и весь агропромышленный комплекс РФ, а также увеличить количество крупного скота и сделать экологически чистые продукты приоритетом для детей и старшего поколения, считают кандидаты на должность президента РФ.
"Те продукты, которые производятся у нас, они в первую очередь должны быть произведены для наших граждан... ЛДПР выступает за то, чтобы каждый участник сельского хозяйства мог иметь доступ к этой полке, чтобы он мог предоставить свою продукцию", - сказал представитель кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого Никита Березин во время дебатов на телеканале "Россия 1".
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Он считает, что агропромышленный комплекс - щит страны и все ресурсы должны быть направлены именно в эту сферу. По словам Березина, нужна система, в которой будет показана аналитика по регионам относительно сельского хозяйства.
"Мы должны возродить и свою селекцию, и свои семена", - добавил он.
Представитель Слуцкого также отметил, что в детские сады и школы должны поступать именно фермерские продукты.
В свою очередь кандидат от КПРФ Николай Харитонов заявил, что следует увеличить количество дойного стада, так как "молоко - это творог, который необходимо каждому взрослому человеку кушать каждый день не менее 100 грамм, это кальций".
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"Чужим хлебом сыт не будешь.. Отношение к агропромышленному комплексу... должно быть уважительное... Диспаритет цен душит непосредственно товаропроизводителя... Своего крестьянина надо поддерживать", - отметил Харитонов.
При этом кандидат выступил против завоза пальмового масла в РФ, так как нужно взять курс на употребление экологически чистых продуктов.
Кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков отметил, что нужны меры протекционизма для отечественных производителей. Также он предложил поддерживать обрабатывающую отрасль. По его мнению, важна "более глубокая переработка продуктов".
"В моей программе отражена такая мера, как стимулирование налоговое предприятий, которые делают более глубокую переработку... Считаю, что все малые фермы нужно освободить от налогов", - добавил Даванков.
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Он также назвал приоритетом производство экологически чистых продуктов, которые помогут сохранить "как наших деток, так и наше старшее поколение".
На данный момент, по словам Даванкова, Минздравом поддержана идея партии "Новые люди" по внедрению маркировки экологически чистых продуктов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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