https://ria.ru/20240227/operatsiya-1929862189.html
Росздравнадзор выяснит обстоятельства смерти мужчины в клинике Хайдарова
Росздравнадзор выяснит обстоятельства смерти мужчины в клинике Хайдарова - РИА Новости, 27.02.2024
Росздравнадзор выяснит обстоятельства смерти мужчины в клинике Хайдарова
Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти мужчины, который, по сообщениям СМИ, скончался после лечения в клинике доктора Тимура Хайдарова, сообщили РИА... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:07
2024-02-27T20:07
2024-02-27T20:22
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
шоубиз
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862184277_0:211:3049:1926_1920x0_80_0_0_6e4d75771b50910203e2edc071f1820e.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти мужчины, который, по сообщениям СМИ, скончался после лечения в клинике доктора Тимура Хайдарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о смерти московского бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова, который скончался через 10 дней после желудочного шунтирования в клинике доктора Хайдарова."Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти мужчины, который, по сообщениям СМИ, скончался в московской клинике, куда он был госпитализирован через несколько дней после операции по резекции желудка в клинике доктора Хайдарова", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с деятельностью пластического хирурга Хайдарова, приняты административные меры.
https://ria.ru/20240202/khaydarov-1925067980.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862184277_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_a47b2b9f2c77186f9ef81d294af91da6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Шоубиз, Здоровье - Общество
Росздравнадзор выяснит обстоятельства смерти мужчины в клинике Хайдарова
Росздравнадзор выяснит причины смерти мужчины после операции в клинике Хайдарова
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти мужчины, который, по сообщениям СМИ, скончался после лечения в клинике доктора Тимура Хайдарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о смерти московского бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова, который скончался через 10 дней после желудочного шунтирования в клинике доктора Хайдарова.
"Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти мужчины, который, по сообщениям СМИ, скончался в московской клинике, куда он был госпитализирован через несколько дней после операции по резекции желудка в клинике доктора Хайдарова", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с деятельностью пластического хирурга Хайдарова, приняты административные меры.
Жена хирурга Хайдарова ответила на слухи о закрытии клиники мужа