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Росздравнадзор выяснит обстоятельства смерти мужчины в клинике Хайдарова - РИА Новости, 27.02.2024
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20:07 27.02.2024 (обновлено: 20:22 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/operatsiya-1929862189.html
Росздравнадзор выяснит обстоятельства смерти мужчины в клинике Хайдарова
Росздравнадзор выяснит обстоятельства смерти мужчины в клинике Хайдарова - РИА Новости, 27.02.2024
Росздравнадзор выяснит обстоятельства смерти мужчины в клинике Хайдарова
Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти мужчины, который, по сообщениям СМИ, скончался после лечения в клинике доктора Тимура Хайдарова, сообщили РИА... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:07
2024-02-27T20:22
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
шоубиз
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти мужчины, который, по сообщениям СМИ, скончался после лечения в клинике доктора Тимура Хайдарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о смерти московского бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова, который скончался через 10 дней после желудочного шунтирования в клинике доктора Хайдарова."Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти мужчины, который, по сообщениям СМИ, скончался в московской клинике, куда он был госпитализирован через несколько дней после операции по резекции желудка в клинике доктора Хайдарова", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с деятельностью пластического хирурга Хайдарова, приняты административные меры.
https://ria.ru/20240202/khaydarov-1925067980.html
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Шоубиз, Здоровье - Общество
Росздравнадзор выяснит обстоятельства смерти мужчины в клинике Хайдарова

Росздравнадзор выяснит причины смерти мужчины после операции в клинике Хайдарова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач готовится к операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти мужчины, который, по сообщениям СМИ, скончался после лечения в клинике доктора Тимура Хайдарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о смерти московского бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова, который скончался через 10 дней после желудочного шунтирования в клинике доктора Хайдарова.
"Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти мужчины, который, по сообщениям СМИ, скончался в московской клинике, куда он был госпитализирован через несколько дней после операции по резекции желудка в клинике доктора Хайдарова", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с деятельностью пластического хирурга Хайдарова, приняты административные меры.
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2 февраля, 16:43
 
ШоубизПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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