https://ria.ru/20240227/operatsiya-1929862189.html

Росздравнадзор выяснит обстоятельства смерти мужчины в клинике Хайдарова

Росздравнадзор выяснит обстоятельства смерти мужчины в клинике Хайдарова - РИА Новости, 27.02.2024

Росздравнадзор выяснит обстоятельства смерти мужчины в клинике Хайдарова

Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти мужчины, который, по сообщениям СМИ, скончался после лечения в клинике доктора Тимура Хайдарова, сообщили РИА... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T20:07

2024-02-27T20:07

2024-02-27T20:22

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

шоубиз

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти мужчины, который, по сообщениям СМИ, скончался после лечения в клинике доктора Тимура Хайдарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о смерти московского бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова, который скончался через 10 дней после желудочного шунтирования в клинике доктора Хайдарова."Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти мужчины, который, по сообщениям СМИ, скончался в московской клинике, куда он был госпитализирован через несколько дней после операции по резекции желудка в клинике доктора Хайдарова", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Росздравнадзор выявил грубые нарушения законодательства в клиниках, связанных с деятельностью пластического хирурга Хайдарова, приняты административные меры.

https://ria.ru/20240202/khaydarov-1925067980.html

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2024

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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество