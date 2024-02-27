МИД России потребовал от G7 ответов на свои запросы по Навальному
Захарова: Россия не ответит G7 по Навальному, пока ее запросы не удовлетворят
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия не даст странам G7 ответов по ситуации со смертью Алексея Навального, пока сама не получит ответы на свои запросы о взятых у Навального в Германии анализах, а также по другим ситуациям, замалчиваемым Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД, отмечается, что для Москвы "неприемлемо требование "полностью прояснить обстоятельства, связанные со смертью Алексея Навального". РФ расценивает требование "как грубую попытку вмешательства во внутрироссийские дела".
"Пусть сначала дадут ответ на наши запросы относительно результатов анализов, взятых у А. Навального в ФРГ. Много месяцев не можем добиться ясности в "деле Скрипалей" и в отношении диверсии на "Северных потоках". Что на самом деле происходит в США и странах Европы в сфере прав человека? Что творится с демократическими процедурами в ходе текущей предвыборной кампании в США?", - говорится в комментарии. Подчеркивается, что "пока нет убедительных ответов на эти вопросы, страны "семерки" не вправе рассчитывать на взаимность со стороны России".
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.