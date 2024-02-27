https://ria.ru/20240227/navalnyy-1929780472.html

МИД России потребовал от G7 ответов на свои запросы по Навальному

МИД России потребовал от G7 ответов на свои запросы по Навальному - РИА Новости, 27.02.2024

МИД России потребовал от G7 ответов на свои запросы по Навальному

Россия не даст странам G7 ответов по ситуации со смертью Алексея Навального, пока сама не получит ответы на свои запросы о взятых у Навального в Германии... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:27

2024-02-27T14:27

2024-02-27T14:33

россия

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

g7

алексей навальный*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853689895_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_bfece41e117d0f6ed05878c7456857c9.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия не даст странам G7 ответов по ситуации со смертью Алексея Навального, пока сама не получит ответы на свои запросы о взятых у Навального в Германии анализах, а также по другим ситуациям, замалчиваемым Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД, отмечается, что для Москвы "неприемлемо требование "полностью прояснить обстоятельства, связанные со смертью Алексея Навального". РФ расценивает требование "как грубую попытку вмешательства во внутрироссийские дела". "Пусть сначала дадут ответ на наши запросы относительно результатов анализов, взятых у А. Навального в ФРГ. Много месяцев не можем добиться ясности в "деле Скрипалей" и в отношении диверсии на "Северных потоках". Что на самом деле происходит в США и странах Европы в сфере прав человека? Что творится с демократическими процедурами в ходе текущей предвыборной кампании в США?", - говорится в комментарии. Подчеркивается, что "пока нет убедительных ответов на эти вопросы, страны "семерки" не вправе рассчитывать на взаимность со стороны России". По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240226/navalnyy-1929530237.html

https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929227455.html

https://ria.ru/20240222/assanzh-1929058374.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), g7, алексей навальный*