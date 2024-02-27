https://ria.ru/20240227/makron-1929699214.html

Макрон сделал серьезный шаг к развязыванию мировой войны, заявили в Совфеде

Макрон сделал серьезный шаг к развязыванию мировой войны, заявили в Совфеде - РИА Новости, 27.02.2024

Макрон сделал серьезный шаг к развязыванию мировой войны, заявили в Совфеде

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями в... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T09:47

2024-02-27T09:47

2024-02-27T12:51

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эммануэль макрон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил РИА Новости, что президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями в отношении России сделал серьезный шаг к развязыванию новой мировой войны. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. "Макрону следовало бы задуматься над своей воинственной риторикой и остановиться. Это безрассудное и безответственное заявление приближает НАТО непосредственно к войне с Россией. Это еще один очень серьезный шаг фактически к развязыванию новой мировой войны. Это намерение продлить эскалацию конфликта, дальше в него вмешиваться, координировать", — сказал Цеков агентству. По его словам, именно западные страны своей политикой, проводимой на протяжении более десятка лет, развязали конфликт на Украине. "Они, к сожалению, не хотят остановить этот конфликт, что для них же и чревато. Своими действиями Макрон рискует перенести конфликт на территорию Франции. Будем надеяться, что народы европейских стран остановят этих безумных политиков", — подчеркнул сенатор.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.

https://ria.ru/20240227/voyna-1929676956.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929690519.html

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в мире, россия, франция, сергей цеков, эммануэль макрон, нато