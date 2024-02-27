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Сальдо рассказал, для чего Зеленский пытался использовать Крынки - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:36 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/krynki-1929690024.html
Сальдо рассказал, для чего Зеленский пытался использовать Крынки
Сальдо рассказал, для чего Зеленский пытался использовать Крынки - РИА Новости, 27.02.2024
Сальдо рассказал, для чего Зеленский пытался использовать Крынки
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский использовал село Крынки на левом берегу Днепра для своего пиара в... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T08:36
2024-02-27T08:36
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский использовал село Крынки на левом берегу Днепра для своего пиара в глазах западных спонсоров и добавил, что теперь этот "спектакль" для украинских войск закончен. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории села Крынки завершена, там находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у них была задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3400 человек. "Я затрудняюсь даже представить, что в головах у членов киевской клики. Они действует ситуативно, инстинктивно, как колония примитивных микроорганизмов. Вот заразили своими спорами территорию в Крынках — и держались за нее, пока российские военные не вычистили гниль. Ну и параллельно Зеленский использовал Крынки для своего пиара, прежде всего в глазах западных спонсоров. А там тоже те еще гении, не сильно умнее. Так что, наверное, им заходило", - сказал Сальдо. Губернатор подчеркнул, что теперь "спектакль Зеленского" с Крынками закончен. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929652438.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Сальдо рассказал, для чего Зеленский пытался использовать Крынки

Сальдо: Зеленский использовал Крынки для пиара в глазах западных спонсоров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский использовал село Крынки на левом берегу Днепра для своего пиара в глазах западных спонсоров и добавил, что теперь этот "спектакль" для украинских войск закончен.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории села Крынки завершена, там находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у них была задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3400 человек.
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"Я затрудняюсь даже представить, что в головах у членов киевской клики. Они действует ситуативно, инстинктивно, как колония примитивных микроорганизмов. Вот заразили своими спорами территорию в Крынках — и держались за нее, пока российские военные не вычистили гниль. Ну и параллельно Зеленский использовал Крынки для своего пиара, прежде всего в глазах западных спонсоров. А там тоже те еще гении, не сильно умнее. Так что, наверное, им заходило", - сказал Сальдо.
Губернатор подчеркнул, что теперь "спектакль Зеленского" с Крынками закончен.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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