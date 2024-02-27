https://ria.ru/20240227/krynki-1929690024.html

Сальдо рассказал, для чего Зеленский пытался использовать Крынки

Сальдо рассказал, для чего Зеленский пытался использовать Крынки - РИА Новости, 27.02.2024

Сальдо рассказал, для чего Зеленский пытался использовать Крынки

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский использовал село Крынки на левом берегу Днепра для своего пиара в... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T08:36

2024-02-27T08:36

2024-02-27T08:36

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский использовал село Крынки на левом берегу Днепра для своего пиара в глазах западных спонсоров и добавил, что теперь этот "спектакль" для украинских войск закончен. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории села Крынки завершена, там находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у них была задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3400 человек. "Я затрудняюсь даже представить, что в головах у членов киевской клики. Они действует ситуативно, инстинктивно, как колония примитивных микроорганизмов. Вот заразили своими спорами территорию в Крынках — и держались за нее, пока российские военные не вычистили гниль. Ну и параллельно Зеленский использовал Крынки для своего пиара, прежде всего в глазах западных спонсоров. А там тоже те еще гении, не сильно умнее. Так что, наверное, им заходило", - сказал Сальдо. Губернатор подчеркнул, что теперь "спектакль Зеленского" с Крынками закончен. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929652438.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область

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россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, владимир зеленский