https://ria.ru/20240227/konstruktor-1929675317.html

Академик Илькаев рассказал о главном конструкторе ядерного оружия СССР

Академик Илькаев рассказал о главном конструкторе ядерного оружия СССР - РИА Новости, 27.02.2024

Академик Илькаев рассказал о главном конструкторе ядерного оружия СССР

Счастьем для России стало то, что главным конструктором ее ядерного и термоядерного оружия был выдающий ученый и организатор науки Юлий Харитон, считает... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T01:56

2024-02-27T01:56

2024-02-27T01:57

ссср

санкт-петербург

саров

радий илькаев

яков зельдович

леонид брежнев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

институт химической физики

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Счастьем для России стало то, что главным конструктором ее ядерного и термоядерного оружия был выдающий ученый и организатор науки Юлий Харитон, считает почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) академик Радий Илькаев. Во вторник исполняется 120 лет со дня рождения первого главного конструктора советского ядерного и термоядерного оружия академика Юлия Харитона (1904-1996). "Это было замечательное административное решение руководства страны – доверить именно Юлию Борисовичу Харитону пост главного конструктора, а затем и научного руководителя саровского ядерного центра. Это был не просто блестящий ученый, но и великолепный руководитель научного коллектива в рамках сложнейшего нового направления, каким было создание нашего ядерного оружия", - сказал Илькаев РИА Новости. "Наш атомный проект был выполнен сразу после Великой Отечественной войны в условиях полуразрушенной страны. Сначала было создано атомное оружие, потом термоядерное оружие. И в том, что все это было сделано в очень короткие сроки, Юлий Харитон сыграл выдающуюся роль. И это счастье для России", - подчеркнул Илькаев. Он назвал отличительную черту Харитона, очень ярко проявлявшуюся в работе. "Это была потрясающая тщательность исследований. Меня всегда поражало, что, когда он проводил какое-либо совещание и возникал какой-либо вопрос, то совещание не прекращалось до тех пор, пока не наступит полная ясность. И обсуждение могло идти с утра до позднего вечера", - вспоминает Илькаев. Юлий Харитон был тем, кто в свое время обосновал перед руководством Советского Союза необходимость строительства крупных исследовательских установок. "Это было в тот момент, когда встал вопрос о необходимости развития саровского ядерного центра более быстрыми темпами. И Юлий Борисович, встретившись с руководителем СССР Леонидом Брежневым, предложил меры по развитию ядерного центра с помощью создания новых экспериментальных установок. И эти предложения были одобрены", - вспоминает Илькаев. Юлий Харитон родился 27 февраля (по новому стилю) 1904 года в Петербурге. В 1925 году окончил Ленинградский политехнический институт. Будучи студентом, работал лаборантом и ассистентом в Ленинградском физико-техническом институте под руководством будущего нобелевского лауреата академика Николая Семенова. Командирован в Великобританию в Кавендишскую лабораторию (1926-1928). Внес основополагающий вклад в теорию химических цепных реакций. Вернувшись в СССР, работал в Институте химической физики Академии наук СССР, где создал и возглавил лабораторию взрывчатых веществ, в которой сформировалась отечественная школа физики взрыва. Разработал теорию разделения газов центрифугированием. Харитон внес большой вклад в атомную физику. В 1939 году совместно с Яковом Зельдовичем впервые осуществил расчет цепной реакции деления урана. В годы Великой Отечественной войны руководил работами по теоретическому и экспериментальному изучению взрыва и детонации, созданию кумулятивных противотанковых гранат и снарядов. С 1944 одновременно являлся консультантом, а с 1945 штатным сотрудником руководимой Игорем Курчатовым Лаборатории №2 Академии наук СССР – так в целях секретности назывался научный "штаб" советского атомного проекта. В мае-июне 1945 года был командирован в Германию для выяснения состояния немецких исследований по ядерному оружию. В 1945-1992 годах - научный руководитель Конструкторского бюро-11 (ныне входящий в ядерный оружейный комплекс "Росатома" РФЯЦ-ВНИИЭФ). Главный конструктор первых отечественных ядерных и термоядерных зарядов. С 1992 года - почетный научный руководитель ВНИИЭФ. В течение более чем 30 лет возглавлял Научно-технический совет министерства среднего машиностроения СССР (его правопреемником является "Росатом") по вопросам ядерного оружия. Юлий Харитон – трижды Герой Социалистического Труда (1949 год – за создание и успешное испытание первого советского ядерного заряда, 1951 год – за создание и успешное испытание ядерных зарядов новой конструкции, 1954 год – за создание и успешное испытание первого советского термоядерного заряда). В разные годы Харитон был награжден шестью орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и медалями, в том числе высшими академическими - золотой медалью имени Курчатова Академии наук СССР за исследования в области атомной энергетики, золотой медалью имени Ломоносова АН СССР за выдающиеся достижения в области физики. Лауреат Ленинской и трех Сталинских степеней. Скончался 18 декабря 1996 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Имя Харитона носят улицы в Сарове, Санкт-Петербурге, Троицке (Новая Москва). Бюсты Харитона установлены в Сарове и Санкт-Петербурге. К памятнику Харитону в Сарове возлагал цветы президент России Владимир Путин в ходе рабочих поездок в этот город.

https://ria.ru/20230211/bomba-1851128686.html

https://ria.ru/20230812/ispytanie-1889489220.html

https://ria.ru/20230928/atom-1899223169.html

https://ria.ru/20240125/oruzhie-1923424393.html

ссср

санкт-петербург

саров

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ссср, санкт-петербург, саров, радий илькаев, яков зельдович, леонид брежнев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", институт химической физики, общество