СМИ: в Индии начали проверку компании, попавшей под санкции Евросоюза
Hindu: власти Индии проверяют компанию Si2 Microsystems, попавшую под санкции ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев — РИА Новости. Власти Индии изучают подробности деятельности индийской технологической компании Si2 Microsystems, которая на прошлой неделе была включена в 13-й пакет санкций Евросоюза против России, сообщает издание Hindu.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что в 13-й пакет санкций включены компании из Китая, Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Сербии и Турции в связи с тем, что они "продают электронные компоненты для военно-промышленного комплекса России". Всего в пакет попали десять зарубежных компаний из семи стран. МИД РФ назвал 13-й пакет санкций ЕС незаконным и подрывающим прерогативы СБ ООН.
Издание отмечает, что официальные лица подтвердили, что Si2 Microsystems является партнером министерства электроники и информационных технологий Индии в рамках сотрудничества "Сделано в Индии".
"Компания и ее директора оставались недоступны для комментариев по поводу последних санкций… Министерство иностранных дел отказалось комментировать это заявление, но официальные лица сообщили The Hindu, что все три заинтересованных министерства - МИД, министерство торговли и промышленности и министерство электроники и информационных технологий - были осведомлены об объявлении, а также о связях компании с правительством", - сообщает The Hindu.
Зарегистрированная в 1993 году компания Si2 Microsystems, уставный капитал которой составлял 600 миллионов рупий (7,2 миллиона долларов), заявляет на своем официальном сайте, что она является "предпочтительным поставщиком решений для вооруженных сил Индии и компаний государственного сектора", а также иностранных оборонных компаний, и работает с такими клиентами, как Индийская организация космических исследований, GE и IBM.
В ноябре 2023 года Si2 Microsystems была добавлена в "список организаций" США с ограниченным доступом за поставку "интегральных схем американского происхождения" в Россию. В пятницу, 23 февраля в последнем списке ЕС компания Si2 Microsystems India была указана как "организация под номером 624".