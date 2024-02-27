https://ria.ru/20240227/indiya-1929704648.html

СМИ: в Индии начали проверку компании, попавшей под санкции Евросоюза

СМИ: в Индии начали проверку компании, попавшей под санкции Евросоюза - РИА Новости, 27.02.2024

СМИ: в Индии начали проверку компании, попавшей под санкции Евросоюза

Власти Индии изучают подробности деятельности индийской технологической компании Si2 Microsystems, которая на прошлой неделе была включена в 13-й пакет санкций... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:14

2024-02-27T10:14

2024-02-27T10:14

технологии

индия

россия

китай

евросоюз

еврокомиссия

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев — РИА Новости. Власти Индии изучают подробности деятельности индийской технологической компании Si2 Microsystems, которая на прошлой неделе была включена в 13-й пакет санкций Евросоюза против России, сообщает издание Hindu. Ранее в Еврокомиссии сообщили, что в 13-й пакет санкций включены компании из Китая, Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Сербии и Турции в связи с тем, что они "продают электронные компоненты для военно-промышленного комплекса России". Всего в пакет попали десять зарубежных компаний из семи стран. МИД РФ назвал 13-й пакет санкций ЕС незаконным и подрывающим прерогативы СБ ООН. Издание отмечает, что официальные лица подтвердили, что Si2 Microsystems является партнером министерства электроники и информационных технологий Индии в рамках сотрудничества "Сделано в Индии". "Компания и ее директора оставались недоступны для комментариев по поводу последних санкций… Министерство иностранных дел отказалось комментировать это заявление, но официальные лица сообщили The Hindu, что все три заинтересованных министерства - МИД, министерство торговли и промышленности и министерство электроники и информационных технологий - были осведомлены об объявлении, а также о связях компании с правительством", - сообщает The Hindu. Зарегистрированная в 1993 году компания Si2 Microsystems, уставный капитал которой составлял 600 миллионов рупий (7,2 миллиона долларов), заявляет на своем официальном сайте, что она является "предпочтительным поставщиком решений для вооруженных сил Индии и компаний государственного сектора", а также иностранных оборонных компаний, и работает с такими клиентами, как Индийская организация космических исследований, GE и IBM. В ноябре 2023 года Si2 Microsystems была добавлена в "список организаций" США с ограниченным доступом за поставку "интегральных схем американского происхождения" в Россию. В пятницу, 23 февраля в последнем списке ЕС компания Si2 Microsystems India была указана как "организация под номером 624".

https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html

https://ria.ru/20240223/oae-1929216358.html

индия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, индия, россия, китай, евросоюз, еврокомиссия, оон