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СМИ: в Индии начали проверку компании, попавшей под санкции Евросоюза - РИА Новости, 27.02.2024
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10:14 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/indiya-1929704648.html
СМИ: в Индии начали проверку компании, попавшей под санкции Евросоюза
СМИ: в Индии начали проверку компании, попавшей под санкции Евросоюза - РИА Новости, 27.02.2024
СМИ: в Индии начали проверку компании, попавшей под санкции Евросоюза
Власти Индии изучают подробности деятельности индийской технологической компании Si2 Microsystems, которая на прошлой неделе была включена в 13-й пакет санкций... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:14
2024-02-27T10:14
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев — РИА Новости. Власти Индии изучают подробности деятельности индийской технологической компании Si2 Microsystems, которая на прошлой неделе была включена в 13-й пакет санкций Евросоюза против России, сообщает издание Hindu. Ранее в Еврокомиссии сообщили, что в 13-й пакет санкций включены компании из Китая, Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Сербии и Турции в связи с тем, что они "продают электронные компоненты для военно-промышленного комплекса России". Всего в пакет попали десять зарубежных компаний из семи стран. МИД РФ назвал 13-й пакет санкций ЕС незаконным и подрывающим прерогативы СБ ООН. Издание отмечает, что официальные лица подтвердили, что Si2 Microsystems является партнером министерства электроники и информационных технологий Индии в рамках сотрудничества "Сделано в Индии". "Компания и ее директора оставались недоступны для комментариев по поводу последних санкций… Министерство иностранных дел отказалось комментировать это заявление, но официальные лица сообщили The Hindu, что все три заинтересованных министерства - МИД, министерство торговли и промышленности и министерство электроники и информационных технологий - были осведомлены об объявлении, а также о связях компании с правительством", - сообщает The Hindu. Зарегистрированная в 1993 году компания Si2 Microsystems, уставный капитал которой составлял 600 миллионов рупий (7,2 миллиона долларов), заявляет на своем официальном сайте, что она является "предпочтительным поставщиком решений для вооруженных сил Индии и компаний государственного сектора", а также иностранных оборонных компаний, и работает с такими клиентами, как Индийская организация космических исследований, GE и IBM. В ноябре 2023 года Si2 Microsystems была добавлена в "список организаций" США с ограниченным доступом за поставку "интегральных схем американского происхождения" в Россию. В пятницу, 23 февраля в последнем списке ЕС компания Si2 Microsystems India была указана как "организация под номером 624".
https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html
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технологии, индия, россия, китай, евросоюз, еврокомиссия, оон
Технологии, Индия, Россия, Китай, Евросоюз, Еврокомиссия, ООН
СМИ: в Индии начали проверку компании, попавшей под санкции Евросоюза

Hindu: власти Индии проверяют компанию Si2 Microsystems, попавшую под санкции ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев — РИА Новости. Власти Индии изучают подробности деятельности индийской технологической компании Si2 Microsystems, которая на прошлой неделе была включена в 13-й пакет санкций Евросоюза против России, сообщает издание Hindu.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что в 13-й пакет санкций включены компании из Китая, Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Сербии и Турции в связи с тем, что они "продают электронные компоненты для военно-промышленного комплекса России". Всего в пакет попали десять зарубежных компаний из семи стран. МИД РФ назвал 13-й пакет санкций ЕС незаконным и подрывающим прерогативы СБ ООН.
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Издание отмечает, что официальные лица подтвердили, что Si2 Microsystems является партнером министерства электроники и информационных технологий Индии в рамках сотрудничества "Сделано в Индии".
"Компания и ее директора оставались недоступны для комментариев по поводу последних санкций… Министерство иностранных дел отказалось комментировать это заявление, но официальные лица сообщили The Hindu, что все три заинтересованных министерства - МИД, министерство торговли и промышленности и министерство электроники и информационных технологий - были осведомлены об объявлении, а также о связях компании с правительством", - сообщает The Hindu.
Зарегистрированная в 1993 году компания Si2 Microsystems, уставный капитал которой составлял 600 миллионов рупий (7,2 миллиона долларов), заявляет на своем официальном сайте, что она является "предпочтительным поставщиком решений для вооруженных сил Индии и компаний государственного сектора", а также иностранных оборонных компаний, и работает с такими клиентами, как Индийская организация космических исследований, GE и IBM.
В ноябре 2023 года Si2 Microsystems была добавлена в "список организаций" США с ограниченным доступом за поставку "интегральных схем американского происхождения" в Россию. В пятницу, 23 февраля в последнем списке ЕС компания Si2 Microsystems India была указана как "организация под номером 624".
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