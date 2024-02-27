https://ria.ru/20240227/gudkov-1929821179.html
Экс-депутата Госдумы внесли в реестр террористов и экстремистов
Экс-депутата Госдумы внесли в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 27.02.2024
Экс-депутата Госдумы внесли в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов политика Геннадия Гудкова*, следует из соответствующей базы ведомства. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:42
2024-02-27T16:42
2024-02-27T16:49
госдума рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
геннадий гудков
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов политика Геннадия Гудкова*, следует из соответствующей базы ведомства."Гудков Геннадий Владимирович*, 15.08.1956 года рождения, г. Коломна Московской области", - значится в реестре.Гудков* - депутат Госдумы III-VI созывов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240227/gudkov-1929729967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, геннадий гудков
Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Геннадий Гудков
Экс-депутата Госдумы внесли в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Геннадия Гудкова в реестр террористов и экстремистов