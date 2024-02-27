https://ria.ru/20240227/gudkov-1929821179.html

Экс-депутата Госдумы внесли в реестр террористов и экстремистов

Экс-депутата Госдумы внесли в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 27.02.2024

Экс-депутата Госдумы внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов политика Геннадия Гудкова*, следует из соответствующей базы ведомства. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:42

2024-02-27T16:42

2024-02-27T16:49

госдума рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

геннадий гудков

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов политика Геннадия Гудкова*, следует из соответствующей базы ведомства."Гудков Геннадий Владимирович*, 15.08.1956 года рождения, г. Коломна Московской области", - значится в реестре.Гудков* - депутат Госдумы III-VI созывов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240227/gudkov-1929729967.html

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, геннадий гудков