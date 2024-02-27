https://ria.ru/20240227/granitsa-1929703114.html

В Киеве заявили о критической ситуации на двух КПП на польской границе

В Киеве заявили о критической ситуации на двух КПП на польской границе - РИА Новости, 27.02.2024

В Киеве заявили о критической ситуации на двух КПП на польской границе

Более двух тысяч грузовиков скопилось на шести заблокированных польскими фермерами КПП на границе с Украиной, на двух из них ситуация критическая, заявил... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:07

2024-02-27T10:07

2024-02-27T11:26

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польша

андрей демченко

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Более двух тысяч грузовиков скопилось на шести заблокированных польскими фермерами КПП на границе с Украиной, на двух из них ситуация критическая, заявил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада". "Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков на шести пунктах пропуска. Всего в очередях стоят около 2,1 тысячи грузовиков. Критически низкие показатели фиксируем на двух направлениях — "Шегини", тут за сутки в обоих направлениях проехали 50 грузовиков, и "Ягодин" — в сторону Украины проехали почти 100 при пропускной возможности 1,2-1,4 тысячи авто в сутки в обоих направлениях, а на выезд с Украины вообще нулевые показатели", — сказал он. По словам Демченко, украинские перевозчики проводят ответные акции протеста со своей стороны границы. Они блокируют пункты пропуска на четырех направлениях — "Ягодин", "Шегини", "Краковец" и "Равва-Русская". Предполагается, что это будет продолжаться, пока Польша не прекратит свои действия. Сообщения о том, что к протестующим фермерам хотят присоединиться и польские перевозчики, Демченко не подтвердил, отметив, что официальной информации по этому поводу не было.Польские сельхозпроизводители активно протестуют по всей стране, на прошлой неделе акции стали наиболее масштабными. Их участники блокируют КПП на границе с Украиной, транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. На некоторых погранпереходах они высыпали зерно из грузовиков и вагонов.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240217/polsha-1927924500.html

украина

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в мире, украина, польша, андрей демченко