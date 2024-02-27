https://ria.ru/20240227/gimn-1929801328.html

В ГД предложили включить исполнение гимна в обязательную программу школ

В ГД предложили включить исполнение гимна в обязательную программу школ - РИА Новости, 27.02.2024

В ГД предложили включить исполнение гимна в обязательную программу школ

Глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова сообщила об обращении в Министерство просвещения РФ с предложением включить исполнение гимна в федеральные... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:32

2024-02-27T15:32

2024-02-27T16:47

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова сообщила об обращении в Министерство просвещения РФ с предложением включить исполнение гимна в федеральные основные образовательные программы. "Я обратилась в Министерство просвещения Российской федерации и уже нашла там поддержку, чтобы мы ввели в воспитательную федеральную образовательную программу... чтобы мы туда внесли эту церемонию исполнения гимна", - сказала она на пленарном заседании Госдумы. Казакова отметила, что сегодня исполнение гимна в школах носит рекомендательный характер, и почти все родители и дети поддерживают эту идею.

https://ria.ru/20240222/obschestvoznanie-1929038868.html

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общество, россия, ольга казакова, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование