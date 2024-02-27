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В ГД предложили включить исполнение гимна в обязательную программу школ
В ГД предложили включить исполнение гимна в обязательную программу школ - РИА Новости, 27.02.2024
В ГД предложили включить исполнение гимна в обязательную программу школ
Глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова сообщила об обращении в Министерство просвещения РФ с предложением включить исполнение гимна в федеральные... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:32
2024-02-27T15:32
2024-02-27T16:47
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова сообщила об обращении в Министерство просвещения РФ с предложением включить исполнение гимна в федеральные основные образовательные программы. "Я обратилась в Министерство просвещения Российской федерации и уже нашла там поддержку, чтобы мы ввели в воспитательную федеральную образовательную программу... чтобы мы туда внесли эту церемонию исполнения гимна", - сказала она на пленарном заседании Госдумы. Казакова отметила, что сегодня исполнение гимна в школах носит рекомендательный характер, и почти все родители и дети поддерживают эту идею.
https://ria.ru/20240222/obschestvoznanie-1929038868.html
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общество, россия, ольга казакова, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Ольга Казакова, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД предложили включить исполнение гимна в обязательную программу школ
Депутат Казакова предложила включить исполнение гимна в программу школ