https://ria.ru/20240227/evropa-1929817313.html

В Европарламенте обрушились с обвинениями на НАТО из-за Украины

В Европарламенте обрушились с обвинениями на НАТО из-за Украины - РИА Новости, 27.02.2024

В Европарламенте обрушились с обвинениями на НАТО из-за Украины

НАТО является террористической организацией, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, комментируя слова генсека альянса Йенса... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:29

2024-02-27T16:29

2024-02-27T16:29

в мире

украина

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йенс столтенберг

европарламент

нато

g7

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. НАТО является террористической организацией, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, комментируя слова генсека альянса Йенса Столтенберга, что Украина присоединится к альянсу."Военная машина НАТО - это залитая кровью террористическая организация", — написал он.Таким образом евродепутат отреагировал на высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что организация укрепляет связи с Киевом с помощью совета "Украина-НАТО", и назвал присоединение страны к альянсу вопросом времени.Уоллес добавил, что Евросоюз не должен иметь ничего общего с альянсом.На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении военных.

https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929420745.html

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в мире, украина, киев, йенс столтенберг, европарламент, нато, g7