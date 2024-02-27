Премьер Польши пригрозил Украине расширением эмбарго на сельхозпродукцию
Туск: Польша расширит эмбарго на украинские с/х продукты, если ЕС не примет меры
© AFP 2024 / MICHAL CIZEKПремьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции после саммита Вышеградской группы, 27 февраля 2024 года
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции после саммита Вышеградской группы, 27 февраля 2024 года
ВАРШАВА, 27 фев — РИА Новости. Польша может расширить эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, если ЕС не защитит рынок, заявил премьер-министр республики Дональд Туск после саммита Вышеградской группы в Праге, его выступление транслирует Польское телевидение.
"Польша придерживается эмбарго на украинское зерно. Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты, если Евросоюз не найдет более эффективных способов защиты европейского и польского рынков", — указал чиновник.
Он также отметил готовность Варшавы софинансировать отправку скопившихся в Европе излишков зерна нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи.
В последние недели в Польше нарастают протесты фермеров, которые перекрывают дороги и подъезды к КПП на границе с бывшей советской республикой. Накануне представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что польские аграрии заблокировали шесть контрольно-пропускных пунктов. Сегодня он уточнил, что в очередях на границе стоят 2,1 тысячи грузовиков, при этом наиболее сложная ситуация складывается на двух направлениях — "Шегини" и "Ягодин".
Кроме того, в воскресенье, 25 февраля, сообщалось, что в районе населенного пункта "Котомеж" неизвестные открыли восемь вагонов прибывшего с Украины поезда и высыпали оттуда кукурузу. За день до этого кто-то повредил составы с бобами на пропускном пункте "Дорохуск".
Отношения между Варшавой и Киевом существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие из постсоветской республики, это привело к проблемам со сбытом продукции европейских аграриев. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис.
ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала киевские власти ввести контроль за экспортом. После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.