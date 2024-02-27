https://ria.ru/20240227/embargo-1929824073.html

Премьер Польши пригрозил Украине расширением эмбарго на сельхозпродукцию

Премьер Польши пригрозил Украине расширением эмбарго на сельхозпродукцию - РИА Новости, 27.02.2024

Премьер Польши пригрозил Украине расширением эмбарго на сельхозпродукцию

Польша может расширить эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, если ЕС не защитит рынок, заявил премьер-министр республики Дональд Туск после саммита... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:53

2024-02-27T16:53

2024-02-27T18:37

польша

евросоюз

украина

в мире

дональд туск

андрей демченко

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929837655_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_37fac2f6712e26b279812ec64b2c6c91.jpg

ВАРШАВА, 27 фев — РИА Новости. Польша может расширить эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, если ЕС не защитит рынок, заявил премьер-министр республики Дональд Туск после саммита Вышеградской группы в Праге, его выступление транслирует Польское телевидение. "Польша придерживается эмбарго на украинское зерно. Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты, если Евросоюз не найдет более эффективных способов защиты европейского и польского рынков", — указал чиновник.Он также отметил готовность Варшавы софинансировать отправку скопившихся в Европе излишков зерна нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи.В последние недели в Польше нарастают протесты фермеров, которые перекрывают дороги и подъезды к КПП на границе с бывшей советской республикой. Накануне представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что польские аграрии заблокировали шесть контрольно-пропускных пунктов. Сегодня он уточнил, что в очередях на границе стоят 2,1 тысячи грузовиков, при этом наиболее сложная ситуация складывается на двух направлениях — "Шегини" и "Ягодин".Кроме того, в воскресенье, 25 февраля, сообщалось, что в районе населенного пункта "Котомеж" неизвестные открыли восемь вагонов прибывшего с Украины поезда и высыпали оттуда кукурузу. За день до этого кто-то повредил составы с бобами на пропускном пункте "Дорохуск".Отношения между Варшавой и Киевом существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие из постсоветской республики, это привело к проблемам со сбытом продукции европейских аграриев. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис.ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала киевские власти ввести контроль за экспортом. После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.

https://ria.ru/20240223/polsha-1929211265.html

https://ria.ru/20240225/protesty-1929399649.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, евросоюз, украина, в мире, дональд туск, андрей демченко, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия