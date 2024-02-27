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Премьер Польши пригрозил Украине расширением эмбарго на сельхозпродукцию - РИА Новости, 27.02.2024
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16:53 27.02.2024 (обновлено: 18:37 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/embargo-1929824073.html
Премьер Польши пригрозил Украине расширением эмбарго на сельхозпродукцию
Премьер Польши пригрозил Украине расширением эмбарго на сельхозпродукцию - РИА Новости, 27.02.2024
Премьер Польши пригрозил Украине расширением эмбарго на сельхозпродукцию
Польша может расширить эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, если ЕС не защитит рынок, заявил премьер-министр республики Дональд Туск после саммита... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:53
2024-02-27T18:37
польша
евросоюз
украина
в мире
дональд туск
андрей демченко
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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ВАРШАВА, 27 фев — РИА Новости. Польша может расширить эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, если ЕС не защитит рынок, заявил премьер-министр республики Дональд Туск после саммита Вышеградской группы в Праге, его выступление транслирует Польское телевидение. "Польша придерживается эмбарго на украинское зерно. Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты, если Евросоюз не найдет более эффективных способов защиты европейского и польского рынков", — указал чиновник.Он также отметил готовность Варшавы софинансировать отправку скопившихся в Европе излишков зерна нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи.В последние недели в Польше нарастают протесты фермеров, которые перекрывают дороги и подъезды к КПП на границе с бывшей советской республикой. Накануне представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что польские аграрии заблокировали шесть контрольно-пропускных пунктов. Сегодня он уточнил, что в очередях на границе стоят 2,1 тысячи грузовиков, при этом наиболее сложная ситуация складывается на двух направлениях — "Шегини" и "Ягодин".Кроме того, в воскресенье, 25 февраля, сообщалось, что в районе населенного пункта "Котомеж" неизвестные открыли восемь вагонов прибывшего с Украины поезда и высыпали оттуда кукурузу. За день до этого кто-то повредил составы с бобами на пропускном пункте "Дорохуск".Отношения между Варшавой и Киевом существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие из постсоветской республики, это привело к проблемам со сбытом продукции европейских аграриев. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис.ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала киевские власти ввести контроль за экспортом. После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
https://ria.ru/20240223/polsha-1929211265.html
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польша, евросоюз, украина, в мире, дональд туск, андрей демченко, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Польша, Евросоюз, Украина, В мире, Дональд Туск, Андрей Демченко, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Премьер Польши пригрозил Украине расширением эмбарго на сельхозпродукцию

Туск: Польша расширит эмбарго на украинские с/х продукты, если ЕС не примет меры

© AFP 2024 / MICHAL CIZEKПремьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции после саммита Вышеградской группы, 27 февраля 2024 года
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции после саммита Вышеградской группы, 27 февраля 2024 года - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AFP 2024 / MICHAL CIZEK
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции после саммита Вышеградской группы, 27 февраля 2024 года
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ВАРШАВА, 27 фев — РИА Новости. Польша может расширить эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, если ЕС не защитит рынок, заявил премьер-министр республики Дональд Туск после саммита Вышеградской группы в Праге, его выступление транслирует Польское телевидение.
"Польша придерживается эмбарго на украинское зерно. Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты, если Евросоюз не найдет более эффективных способов защиты европейского и польского рынков", — указал чиновник.
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Он также отметил готовность Варшавы софинансировать отправку скопившихся в Европе излишков зерна нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи.
В последние недели в Польше нарастают протесты фермеров, которые перекрывают дороги и подъезды к КПП на границе с бывшей советской республикой. Накануне представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что польские аграрии заблокировали шесть контрольно-пропускных пунктов. Сегодня он уточнил, что в очередях на границе стоят 2,1 тысячи грузовиков, при этом наиболее сложная ситуация складывается на двух направлениях — "Шегини" и "Ягодин".
Кроме того, в воскресенье, 25 февраля, сообщалось, что в районе населенного пункта "Котомеж" неизвестные открыли восемь вагонов прибывшего с Украины поезда и высыпали оттуда кукурузу. За день до этого кто-то повредил составы с бобами на пропускном пункте "Дорохуск".
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Отношения между Варшавой и Киевом существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие из постсоветской республики, это привело к проблемам со сбытом продукции европейских аграриев. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис.
ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала киевские власти ввести контроль за экспортом. После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
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