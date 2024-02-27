https://ria.ru/20240227/drony-1929718716.html

Минобороны показало уничтожение дронами техники ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны показало уничтожение дронами техники ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 27.02.2024

Минобороны показало уничтожение дронами техники ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и позиций украинских войск на правом берегу Днепра, операторы беспилотников не позволяют ВСУ... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:58

2024-02-27T10:58

2024-02-27T10:58

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

херсонская область

крынки

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и позиций украинских войск на правом берегу Днепра, операторы беспилотников не позволяют ВСУ переправиться на левый берег в районе Крынок. "Российские военнослужащие операторы БПЛА вскрывают расположение техники и вооружения ВСУ на правом берегу Днепра и точными ударами БПЛА и артиллерии уничтожают цели, не давая противнику осуществить подготовку и переправиться на острова и левый берег в районе Крынок", — говорится в сообщении. Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории села Крынки в Херсонской области на левом берегу Днепра завершена, там находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у них была задача достичь западного побережья Крыма.

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

херсонская область

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Дроны уничтожают украинскую бронетехнику. Кадры Минобороны РФ Минобороны России показало, как дроны уничтожают украинскую бронетехнику, срывая попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра в районе Крынок. 2024-02-27T10:58 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область , крынки