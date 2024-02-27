https://ria.ru/20240227/drony-1929718716.html
Минобороны показало уничтожение дронами техники ВСУ на правом берегу Днепра
Минобороны показало уничтожение дронами техники ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 27.02.2024
Минобороны показало уничтожение дронами техники ВСУ на правом берегу Днепра
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и позиций украинских войск на правом берегу Днепра, операторы беспилотников не позволяют ВСУ... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:58
2024-02-27T10:58
2024-02-27T10:58
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
крынки
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники и позиций украинских войск на правом берегу Днепра, операторы беспилотников не позволяют ВСУ переправиться на левый берег в районе Крынок. "Российские военнослужащие операторы БПЛА вскрывают расположение техники и вооружения ВСУ на правом берегу Днепра и точными ударами БПЛА и артиллерии уничтожают цели, не давая противнику осуществить подготовку и переправиться на острова и левый берег в районе Крынок", — говорится в сообщении. Во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что работа по зачистке территории села Крынки в Херсонской области на левом берегу Днепра завершена, там находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у них была задача достичь западного побережья Крыма.
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
херсонская область
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РИА Новости
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Дроны уничтожают украинскую бронетехнику. Кадры Минобороны РФ
Минобороны России показало, как дроны уничтожают украинскую бронетехнику, срывая попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра в районе Крынок.
2024-02-27T10:58
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область , крынки
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Крынки
Минобороны показало уничтожение дронами техники ВСУ на правом берегу Днепра
МО РФ показало, как дроны срывают попытки техники ВСУ форсировать Днепр у Крынок