https://ria.ru/20240227/draka-1929743549.html

В Ульяновске задержали четвертого участника массовой драки около бара

В Ульяновске задержали четвертого участника массовой драки около бара - РИА Новости, 27.02.2024

В Ульяновске задержали четвертого участника массовой драки около бара

Следователи вместе с полицейскими задержали четвертого участника массового конфликта у бара на Московском шоссе в Ульяновске, который произошел в конце января,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:29

2024-02-27T12:29

2024-02-27T12:29

происшествия

ульяновск

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Следователи вместе с полицейскими задержали четвертого участника массового конфликта у бара на Московском шоссе в Ульяновске, который произошел в конце января, сообщили журналистам в СУСК России по Ульяновской области. По предварительным данным СК, 28 января около бара на Московском шоссе произошел конфликт между молодыми людьми. В результате пострадали несколько подростков, они получили телесные повреждения. В соцсетях распространились видеоролики, на которых видно, что участниками драки стали несколько десятков человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства группы молодых людей (часть 2 статьи 213 УК РФ). СК вместе с региональным УМВД установил участников конфликта и провел задержания, обыски в их жилищах. Организатор и два активных участника драки арестованы, еще двое человек, скрывавшихся от следствия, объявлены в розыск. "По результатам проведенных региональными управлениями СК и УМВД России совместных мероприятий 26 февраля 2024 года при попытке покинуть территорию области с крупной суммой денег задержан находившийся в розыске 22-летний уроженец города Ульяновска. Следователь следственного комитета будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.

https://ria.ru/20240208/draka-1926081830.html

ульяновск

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновск, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)