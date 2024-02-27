В Ульяновске задержали четвертого участника массовой драки около бара
СК и МВД задержали четвертого участника массовой драки около бара в Ульяновске
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Следователи вместе с полицейскими задержали четвертого участника массового конфликта у бара на Московском шоссе в Ульяновске, который произошел в конце января, сообщили журналистам в СУСК России по Ульяновской области.
По предварительным данным СК, 28 января около бара на Московском шоссе произошел конфликт между молодыми людьми. В результате пострадали несколько подростков, они получили телесные повреждения. В соцсетях распространились видеоролики, на которых видно, что участниками драки стали несколько десятков человек.
Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства группы молодых людей (часть 2 статьи 213 УК РФ). СК вместе с региональным УМВД установил участников конфликта и провел задержания, обыски в их жилищах. Организатор и два активных участника драки арестованы, еще двое человек, скрывавшихся от следствия, объявлены в розыск.
"По результатам проведенных региональными управлениями СК и УМВД России совместных мероприятий 26 февраля 2024 года при попытке покинуть территорию области с крупной суммой денег задержан находившийся в розыске 22-летний уроженец города Ульяновска. Следователь следственного комитета будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.