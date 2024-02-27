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В Ульяновске задержали четвертого участника массовой драки около бара - РИА Новости, 27.02.2024
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12:29 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/draka-1929743549.html
В Ульяновске задержали четвертого участника массовой драки около бара
В Ульяновске задержали четвертого участника массовой драки около бара - РИА Новости, 27.02.2024
В Ульяновске задержали четвертого участника массовой драки около бара
Следователи вместе с полицейскими задержали четвертого участника массового конфликта у бара на Московском шоссе в Ульяновске, который произошел в конце января,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:29
2024-02-27T12:29
происшествия
ульяновск
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Следователи вместе с полицейскими задержали четвертого участника массового конфликта у бара на Московском шоссе в Ульяновске, который произошел в конце января, сообщили журналистам в СУСК России по Ульяновской области. По предварительным данным СК, 28 января около бара на Московском шоссе произошел конфликт между молодыми людьми. В результате пострадали несколько подростков, они получили телесные повреждения. В соцсетях распространились видеоролики, на которых видно, что участниками драки стали несколько десятков человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства группы молодых людей (часть 2 статьи 213 УК РФ). СК вместе с региональным УМВД установил участников конфликта и провел задержания, обыски в их жилищах. Организатор и два активных участника драки арестованы, еще двое человек, скрывавшихся от следствия, объявлены в розыск. "По результатам проведенных региональными управлениями СК и УМВД России совместных мероприятий 26 февраля 2024 года при попытке покинуть территорию области с крупной суммой денег задержан находившийся в розыске 22-летний уроженец города Ульяновска. Следователь следственного комитета будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.
https://ria.ru/20240208/draka-1926081830.html
ульяновск
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происшествия, ульяновск, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновск, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ульяновске задержали четвертого участника массовой драки около бара

СК и МВД задержали четвертого участника массовой драки около бара в Ульяновске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Следователи вместе с полицейскими задержали четвертого участника массового конфликта у бара на Московском шоссе в Ульяновске, который произошел в конце января, сообщили журналистам в СУСК России по Ульяновской области.
По предварительным данным СК, 28 января около бара на Московском шоссе произошел конфликт между молодыми людьми. В результате пострадали несколько подростков, они получили телесные повреждения. В соцсетях распространились видеоролики, на которых видно, что участниками драки стали несколько десятков человек.
Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства группы молодых людей (часть 2 статьи 213 УК РФ). СК вместе с региональным УМВД установил участников конфликта и провел задержания, обыски в их жилищах. Организатор и два активных участника драки арестованы, еще двое человек, скрывавшихся от следствия, объявлены в розыск.
"По результатам проведенных региональными управлениями СК и УМВД России совместных мероприятий 26 февраля 2024 года при попытке покинуть территорию области с крупной суммой денег задержан находившийся в розыске 22-летний уроженец города Ульяновска. Следователь следственного комитета будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК.
Кадр записи камеры видеонаблюдения
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка
8 февраля, 09:24
 
ПроисшествияУльяновскУльяновская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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