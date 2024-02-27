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В ВСУ подтвердили отход украинских войск из сел Северное и Степовое в ДНР
В ВСУ подтвердили отход украинских войск из сел Северное и Степовое в ДНР - РИА Новости, 27.02.2024
В ВСУ подтвердили отход украинских войск из сел Северное и Степовое в ДНР
Украинские войска отошли из сел Северное и Степовое в ДНР, заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:05
2024-02-27T17:05
2024-02-27T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
вооруженные силы украины
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россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинские войска отошли из сел Северное и Степовое в ДНР, заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона."На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степовое", — сказал он.Ранее во вторник Министерство обороны России сообщило об освобождении села Северное в районе Авдеевки и уничтожении там американского танка Abrams.Авдеевка — северный пригород Донецка, который армия противника превратила в мощный укрепрайон, откуда с 2014 года регулярно обстреливала столицу республики и другие города и села Донбасса.Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, украинских военных удалось отбросить с занимаемых позиций более чем на десять километров.Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения полностью зачистили Авдеевку и продвигаются дальше.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
украина
россия
донецкая народная республика
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Российский флаг в освобожденном населенном пункте Северное
За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки Минобороны.
2024-02-27T17:05
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РИА Новости
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В ВСУ подтвердили отход украинских войск из сел Северное и Степовое в ДНР
Группировка "Таврия" подтвердила данные об отходе ВСУ из сел Северное и Степовое