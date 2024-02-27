Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ подтвердили отход украинских войск из сел Северное и Степовое в ДНР - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 27.02.2024 (обновлено: 17:51 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/dnr-1929827232.html
В ВСУ подтвердили отход украинских войск из сел Северное и Степовое в ДНР
В ВСУ подтвердили отход украинских войск из сел Северное и Степовое в ДНР - РИА Новости, 27.02.2024
В ВСУ подтвердили отход украинских войск из сел Северное и Степовое в ДНР
Украинские войска отошли из сел Северное и Степовое в ДНР, заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:05
2024-02-27T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
вооруженные силы украины
украина
россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинские войска отошли из сел Северное и Степовое в ДНР, заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона."На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степовое", — сказал он.Ранее во вторник Министерство обороны России сообщило об освобождении села Северное в районе Авдеевки и уничтожении там американского танка Abrams.Авдеевка — северный пригород Донецка, который армия противника превратила в мощный укрепрайон, откуда с 2014 года регулярно обстреливала столицу республики и другие города и села Донбасса.Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, украинских военных удалось отбросить с занимаемых позиций более чем на десять километров.Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения полностью зачистили Авдеевку и продвигаются дальше.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
украина
россия
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российский флаг в освобожденном населенном пункте Северное
За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки Минобороны.
2024-02-27T17:05
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авдеевка, вооруженные силы украины, украина, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, владимир путин, денис пушилин, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Денис Пушилин, Донецк
В ВСУ подтвердили отход украинских войск из сел Северное и Степовое в ДНР

Группировка "Таврия" подтвердила данные об отходе ВСУ из сел Северное и Степовое

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинские войска отошли из сел Северное и Степовое в ДНР, заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона.
"На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степовое", — сказал он.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Северное в Донецкой Народной Республике
Освобожденный поселок Северное в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденный поселок Северное в Донецкой Народной Республике
Ранее во вторник Министерство обороны России сообщило об освобождении села Северное в районе Авдеевки и уничтожении там американского танка Abrams.
Авдеевка — северный пригород Донецка, который армия противника превратила в мощный укрепрайон, откуда с 2014 года регулярно обстреливала столицу республики и другие города и села Донбасса.
Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города.
Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, украинских военных удалось отбросить с занимаемых позиций более чем на десять километров.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения полностью зачистили Авдеевку и продвигаются дальше.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуВладимир ПутинДенис ПушилинДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала