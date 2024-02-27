https://ria.ru/20240227/dnr-1929827232.html

В ВСУ подтвердили отход украинских войск из сел Северное и Степовое в ДНР

В ВСУ подтвердили отход украинских войск из сел Северное и Степовое в ДНР - РИА Новости, 27.02.2024

В ВСУ подтвердили отход украинских войск из сел Северное и Степовое в ДНР

Украинские войска отошли из сел Северное и Степовое в ДНР, заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T17:05

2024-02-27T17:05

2024-02-27T17:51

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

вооруженные силы украины

украина

россия

донецкая народная республика

сергей шойгу

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинские войска отошли из сел Северное и Степовое в ДНР, заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире всеукраинского телемарафона."На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степовое", — сказал он.Ранее во вторник Министерство обороны России сообщило об освобождении села Северное в районе Авдеевки и уничтожении там американского танка Abrams.Авдеевка — северный пригород Донецка, который армия противника превратила в мощный укрепрайон, откуда с 2014 года регулярно обстреливала столицу республики и другие города и села Донбасса.Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ. Как отметил командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев, украинских военных удалось отбросить с занимаемых позиций более чем на десять километров.Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения полностью зачистили Авдеевку и продвигаются дальше.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

украина

россия

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский флаг в освобожденном населенном пункте Северное За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки Минобороны. 2024-02-27T17:05 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, авдеевка, вооруженные силы украины, украина, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, владимир путин, денис пушилин, донецк