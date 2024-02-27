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Шойгу сообщил об освобождении за неделю трех населенных пунктов в ДНР

Шойгу сообщил об освобождении за неделю трех населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 27.02.2024

Шойгу сообщил об освобождении за неделю трех населенных пунктов в ДНР

Вооруженные силы РФ за минувшую неделю освободили три населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное, заявил во вторник министр обороны России Сергей... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:30

2024-02-27T13:30

2024-02-27T13:31

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшую неделю освободили три населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. "С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики", - сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ. По его словам, на других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты ВСУ, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность.Он отметил, что ВС России после взятия авдеевского узла продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр