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Шойгу сообщил об освобождении за неделю трех населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 27.02.2024 (обновлено: 13:31 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/dnr-1929760115.html
Шойгу сообщил об освобождении за неделю трех населенных пунктов в ДНР
Шойгу сообщил об освобождении за неделю трех населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 27.02.2024
Шойгу сообщил об освобождении за неделю трех населенных пунктов в ДНР
Вооруженные силы РФ за минувшую неделю освободили три населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное, заявил во вторник министр обороны России Сергей... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:30
2024-02-27T13:31
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшую неделю освободили три населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. "С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики", - сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ. По его словам, на других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты ВСУ, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность.Он отметил, что ВС России после взятия авдеевского узла продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, донецкая народная республика, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу сообщил об освобождении за неделю трех населенных пунктов в ДНР

Шойгу: за неделю ВС России освободили Победу, Ласточкино и Северное в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Донецкой народной республике
Военнослужащие в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшую неделю освободили три населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.
"С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики", - сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.
По его словам, на других направлениях российские войска непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты ВСУ, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность.
Он отметил, что ВС России после взятия авдеевского узла продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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