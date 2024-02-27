Рейтинг@Mail.ru
Сенатор заявил о превосходстве тактики и стратегии российской армии - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 27.02.2024 (обновлено: 15:01 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/armiya-1929791969.html
Сенатор заявил о превосходстве тактики и стратегии российской армии
Сенатор заявил о превосходстве тактики и стратегии российской армии - РИА Новости, 27.02.2024
Сенатор заявил о превосходстве тактики и стратегии российской армии
Тактика и стратегия российских Вооруженных сил изучается множеством стран и армий как учебное пособие, что подтверждает их превосходящие и лидерские качества,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:58
2024-02-27T15:01
безопасность
сша
россия
виктор бондарев
совет федерации рф
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153227/21/1532272121_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bfbf5720d33b20c841ce0b0c7457d12b.jpg
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Тактика и стратегия российских Вооруженных сил изучается множеством стран и армий как учебное пособие, что подтверждает их превосходящие и лидерские качества, заявил в своем Telegram-канале первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. "Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о российских Вооруженных силах, их структуре, вооружениях и тактике действий, при этом оставили за скобками конфликт на Украине. Труд "Российская тактика", размещенный в том числе в социальных сетях, заявлен как учебное пособие для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров", - написал сенатор. По словам законодателя, публикация включает разнообразные сведения о ВС РФ, а размещение доклада в социальной сети Х военные сопроводили вопросом: "Знаете ли вы своего врага?". "США давно не скрывает и обозначает нас как врага, подтверждающее их состояние вражды и борьбы по отношению к России - это для нас не новость", - отметил Бондарев. Он также подчеркнул, что "тактика и стратегия российских Вооруженных сил изучается и изучалась множеством стран и армий как учебное пособие, что подтверждает ее превосходящие и лидерские качества, что также не является новостью". "Остается признать коллективному Западу во главе с США бесперспективность и ошибочность своих действий не только на территории Украины, но и по всему миру, где они продолжают сеять хаос и разруху", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153227/21/1532272121_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_33c5f3024cddc3c46b16215600db3308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сша, россия, виктор бондарев, совет федерации рф, вооруженные силы рф
Безопасность, США, Россия, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ
Сенатор заявил о превосходстве тактики и стратегии российской армии

Бондарев: изучение тактики российской армии подтверждает ее превосходство

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧлен Совета Федерации Виктор Бондарев
Член Совета Федерации Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Член Совета Федерации Виктор Бондарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Тактика и стратегия российских Вооруженных сил изучается множеством стран и армий как учебное пособие, что подтверждает их превосходящие и лидерские качества, заявил в своем Telegram-канале первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о российских Вооруженных силах, их структуре, вооружениях и тактике действий, при этом оставили за скобками конфликт на Украине. Труд "Российская тактика", размещенный в том числе в социальных сетях, заявлен как учебное пособие для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров", - написал сенатор.
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир
Вчера, 08:00
По словам законодателя, публикация включает разнообразные сведения о ВС РФ, а размещение доклада в социальной сети Х военные сопроводили вопросом: "Знаете ли вы своего врага?". "США давно не скрывает и обозначает нас как врага, подтверждающее их состояние вражды и борьбы по отношению к России - это для нас не новость", - отметил Бондарев.
Он также подчеркнул, что "тактика и стратегия российских Вооруженных сил изучается и изучалась множеством стран и армий как учебное пособие, что подтверждает ее превосходящие и лидерские качества, что также не является новостью".
"Остается признать коллективному Западу во главе с США бесперспективность и ошибочность своих действий не только на территории Украины, но и по всему миру, где они продолжают сеять хаос и разруху", - заключил парламентарий.
Российские военнослужащие разворачивают флаг России в селе Крынки. Кадр видео
Запад получил ответ на вопрос "хотят ли русские войны"
24 февраля, 08:00
 
БезопасностьСШАРоссияВиктор БондаревСовет Федерации РФВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала