https://ria.ru/20240227/armiya-1929791969.html

Сенатор заявил о превосходстве тактики и стратегии российской армии

Сенатор заявил о превосходстве тактики и стратегии российской армии - РИА Новости, 27.02.2024

Сенатор заявил о превосходстве тактики и стратегии российской армии

Тактика и стратегия российских Вооруженных сил изучается множеством стран и армий как учебное пособие, что подтверждает их превосходящие и лидерские качества,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:58

2024-02-27T14:58

2024-02-27T15:01

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россия

виктор бондарев

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Тактика и стратегия российских Вооруженных сил изучается множеством стран и армий как учебное пособие, что подтверждает их превосходящие и лидерские качества, заявил в своем Telegram-канале первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. "Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о российских Вооруженных силах, их структуре, вооружениях и тактике действий, при этом оставили за скобками конфликт на Украине. Труд "Российская тактика", размещенный в том числе в социальных сетях, заявлен как учебное пособие для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров", - написал сенатор. По словам законодателя, публикация включает разнообразные сведения о ВС РФ, а размещение доклада в социальной сети Х военные сопроводили вопросом: "Знаете ли вы своего врага?". "США давно не скрывает и обозначает нас как врага, подтверждающее их состояние вражды и борьбы по отношению к России - это для нас не новость", - отметил Бондарев. Он также подчеркнул, что "тактика и стратегия российских Вооруженных сил изучается и изучалась множеством стран и армий как учебное пособие, что подтверждает ее превосходящие и лидерские качества, что также не является новостью". "Остается признать коллективному Западу во главе с США бесперспективность и ошибочность своих действий не только на территории Украины, но и по всему миру, где они продолжают сеять хаос и разруху", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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Кирилл Волков

безопасность, сша, россия, виктор бондарев, совет федерации рф, вооруженные силы рф