https://ria.ru/20240227/alendelon-1929821384.html
Во Франции расследуют дело о незаконном хранении оружия на вилле Делона
Во Франции расследуют дело о незаконном хранении оружия на вилле Делона - РИА Новости, 27.02.2024
Во Франции расследуют дело о незаконном хранении оружия на вилле Делона
Во Франции начали предварительное расследование по поводу оружия, изъятого на вилле актера Алена Делона в департаменте Луаре, сообщила прокуратура округа... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:42
2024-02-27T16:42
2024-02-27T16:50
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Во Франции начали предварительное расследование по поводу оружия, изъятого на вилле актера Алена Делона в департаменте Луаре, сообщила прокуратура округа Монтаржи. Ранее газета Parisien сообщала, что жандармы изъяли из дома 88-летнего Делона в коммуне Души несколько десятков единиц огнестрельного оружия. Как сообщил в коммюнике прокурор округа Жан-Седрик Го, обыск был произведен 22 февраля по сигналу судьи по делам опеки. В ходе обыска были изъяты 72 единицы огнестрельного оружия и три тысячи патронов. Было установлено, что в доме функционировал тир. По первоначальным данным, Делон не имел разрешения на хранение оружия. "Открыто предварительное расследование по статьям о незаконном хранении, приобретении и владении оружием категорий A, B и C", - говорится в заявлении. В конце января суд ограничил в дееспособности актера, вокруг состояния здоровья которого ведутся судебные разбирательства среди членов семьи и близкого окружения.
https://radiosputnik.ru/20240130/delon-1924346778.html
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в мире, франция, ален делон
В мире, Франция, Ален Делон
Во Франции расследуют дело о незаконном хранении оружия на вилле Делона
Во Франции прокуратура начала расследование по поводу оружия, изъятого у Делона
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Во Франции начали предварительное расследование по поводу оружия, изъятого на вилле актера Алена Делона в департаменте Луаре, сообщила прокуратура округа Монтаржи.
Ранее газета Parisien
сообщала, что жандармы изъяли из дома 88-летнего Делона в коммуне Души несколько десятков единиц огнестрельного оружия.
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Как сообщил в коммюнике прокурор округа Жан-Седрик Го, обыск был произведен 22 февраля по сигналу судьи по делам опеки. В ходе обыска были изъяты 72 единицы огнестрельного оружия и три тысячи патронов. Было установлено, что в доме функционировал тир. По первоначальным данным, Делон не имел разрешения на хранение оружия.
"Открыто предварительное расследование по статьям о незаконном хранении, приобретении и владении оружием категорий A, B и C", - говорится в заявлении.
В конце января суд ограничил в дееспособности актера, вокруг состояния здоровья которого ведутся судебные разбирательства среди членов семьи и близкого окружения.
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