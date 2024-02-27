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Во Франции расследуют дело о незаконном хранении оружия на вилле Делона - РИА Новости, 27.02.2024
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16:42 27.02.2024 (обновлено: 16:50 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/alendelon-1929821384.html
Во Франции расследуют дело о незаконном хранении оружия на вилле Делона
Во Франции расследуют дело о незаконном хранении оружия на вилле Делона - РИА Новости, 27.02.2024
Во Франции расследуют дело о незаконном хранении оружия на вилле Делона
Во Франции начали предварительное расследование по поводу оружия, изъятого на вилле актера Алена Делона в департаменте Луаре, сообщила прокуратура округа... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:42
2024-02-27T16:50
в мире
франция
ален делон
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Во Франции начали предварительное расследование по поводу оружия, изъятого на вилле актера Алена Делона в департаменте Луаре, сообщила прокуратура округа Монтаржи. Ранее газета Parisien сообщала, что жандармы изъяли из дома 88-летнего Делона в коммуне Души несколько десятков единиц огнестрельного оружия. Как сообщил в коммюнике прокурор округа Жан-Седрик Го, обыск был произведен 22 февраля по сигналу судьи по делам опеки. В ходе обыска были изъяты 72 единицы огнестрельного оружия и три тысячи патронов. Было установлено, что в доме функционировал тир. По первоначальным данным, Делон не имел разрешения на хранение оружия. "Открыто предварительное расследование по статьям о незаконном хранении, приобретении и владении оружием категорий A, B и C", - говорится в заявлении. В конце января суд ограничил в дееспособности актера, вокруг состояния здоровья которого ведутся судебные разбирательства среди членов семьи и близкого окружения.
https://radiosputnik.ru/20240130/delon-1924346778.html
https://ria.ru/20240113/alen_delon-1921061933.html
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в мире, франция, ален делон
В мире, Франция, Ален Делон
Во Франции расследуют дело о незаконном хранении оружия на вилле Делона

Во Франции прокуратура начала расследование по поводу оружия, изъятого у Делона

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк72-й Каннский кинофестиваль. День шестой
72-й Каннский кинофестиваль. День шестой - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Во Франции начали предварительное расследование по поводу оружия, изъятого на вилле актера Алена Делона в департаменте Луаре, сообщила прокуратура округа Монтаржи.
Ранее газета Parisien сообщала, что жандармы изъяли из дома 88-летнего Делона в коммуне Души несколько десятков единиц огнестрельного оружия.
Французский актер Ален Делон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Ален Делон стал жертвой кораблекрушения
30 января, 13:29
Как сообщил в коммюнике прокурор округа Жан-Седрик Го, обыск был произведен 22 февраля по сигналу судьи по делам опеки. В ходе обыска были изъяты 72 единицы огнестрельного оружия и три тысячи патронов. Было установлено, что в доме функционировал тир. По первоначальным данным, Делон не имел разрешения на хранение оружия.
"Открыто предварительное расследование по статьям о незаконном хранении, приобретении и владении оружием категорий A, B и C", - говорится в заявлении.
В конце января суд ограничил в дееспособности актера, вокруг состояния здоровья которого ведутся судебные разбирательства среди членов семьи и близкого окружения.
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Дети Алена Делона заживо похоронили своего отца
13 января, 08:00
 
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