https://ria.ru/20240227/oruzhie-1929731853.html

Из дома Алена Делона изъяли десятки единиц огнестрельного оружия

Из дома Алена Делона изъяли десятки единиц огнестрельного оружия - РИА Новости, 27.02.2024

Из дома Алена Делона изъяли десятки единиц огнестрельного оружия

Французские жандармы изъяли несколько десятков единиц огнестрельного оружия в доме 88-летнего актера Алена Делона, возможно, из-за состояния его здоровья,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:58

2024-02-27T11:58

2024-02-27T12:08

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Французские жандармы изъяли несколько десятков единиц огнестрельного оружия в доме 88-летнего актера Алена Делона, возможно, из-за состояния его здоровья, сообщает газета Parisien. "Жандармы изъяли в конце прошлой недели десятки единиц огнестрельного оружия в доме Алена Делона", - пишет газета. Отмечается, что у Делона есть разрешения на принадлежащее ему оружие, однако оно было изъято. Возможной причиной газета называет опасения по поводу состояния здоровья актера, которого в конце января суд ограничил в дееспособности. Адвокат спутницы Делона Хироми Роллен заявил изданию, что Роллен обеспокоена тем, что Делон не проходит лечение, и при этом в его доме находится много оружия. Состояние здоровья Делона в последнее время стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. Сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Спутница Делона Хироми Роллен в свою очередь написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" звезды французского кино.

https://ria.ru/20240113/alen_delon-1921061933.html

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в мире, ален делон, франция