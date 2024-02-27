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Из дома Алена Делона изъяли десятки единиц огнестрельного оружия - РИА Новости, 27.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:58 27.02.2024 (обновлено: 12:08 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/oruzhie-1929731853.html
Из дома Алена Делона изъяли десятки единиц огнестрельного оружия
Из дома Алена Делона изъяли десятки единиц огнестрельного оружия - РИА Новости, 27.02.2024
Из дома Алена Делона изъяли десятки единиц огнестрельного оружия
Французские жандармы изъяли несколько десятков единиц огнестрельного оружия в доме 88-летнего актера Алена Делона, возможно, из-за состояния его здоровья,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:58
2024-02-27T12:08
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Французские жандармы изъяли несколько десятков единиц огнестрельного оружия в доме 88-летнего актера Алена Делона, возможно, из-за состояния его здоровья, сообщает газета Parisien. "Жандармы изъяли в конце прошлой недели десятки единиц огнестрельного оружия в доме Алена Делона", - пишет газета. Отмечается, что у Делона есть разрешения на принадлежащее ему оружие, однако оно было изъято. Возможной причиной газета называет опасения по поводу состояния здоровья актера, которого в конце января суд ограничил в дееспособности. Адвокат спутницы Делона Хироми Роллен заявил изданию, что Роллен обеспокоена тем, что Делон не проходит лечение, и при этом в его доме находится много оружия. Состояние здоровья Делона в последнее время стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. Сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Спутница Делона Хироми Роллен в свою очередь написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" звезды французского кино.
https://ria.ru/20240113/alen_delon-1921061933.html
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в мире, ален делон, франция
В мире, Ален Делон, Франция, Культура
Из дома Алена Делона изъяли десятки единиц огнестрельного оружия

Из дома Алена Делона жандармы изъяли десятки единиц огнестрельного оружия

© AFP 2024 / GUILLAUME SOUVANTДом французского актера Алена Делона во Франции
Дом французского актера Алена Делона во Франции - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AFP 2024 / GUILLAUME SOUVANT
Дом французского актера Алена Делона во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Французские жандармы изъяли несколько десятков единиц огнестрельного оружия в доме 88-летнего актера Алена Делона, возможно, из-за состояния его здоровья, сообщает газета Parisien.
"Жандармы изъяли в конце прошлой недели десятки единиц огнестрельного оружия в доме Алена Делона", - пишет газета.
Отмечается, что у Делона есть разрешения на принадлежащее ему оружие, однако оно было изъято. Возможной причиной газета называет опасения по поводу состояния здоровья актера, которого в конце января суд ограничил в дееспособности. Адвокат спутницы Делона Хироми Роллен заявил изданию, что Роллен обеспокоена тем, что Делон не проходит лечение, и при этом в его доме находится много оружия.
Состояние здоровья Делона в последнее время стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. Сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Спутница Делона Хироми Роллен в свою очередь написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила его детей в "попытке умышленного убийства" звезды французского кино.
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