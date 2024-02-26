https://ria.ru/20240226/zerno-1929616630.html

ЕК призвала Киев вывозить украинское зерно для продажи в третьи страны

ЕК призвала Киев вывозить украинское зерно для продажи в третьи страны - РИА Новости, 26.02.2024

ЕК призвала Киев вывозить украинское зерно для продажи в третьи страны

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал киевские власти прилагать усилия по вывозу украинского зерна в третьи страны, об этом он заявил на РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T18:04

2024-02-26T18:04

2024-02-26T19:20

киев

еврокомиссия

в мире

украина

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евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал киевские власти прилагать усилия по вывозу украинского зерна в третьи страны, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав минсельхозов стран ЕС. Трансляция велась на сайте Совета Евросоюза."В идеале нужно помогать с транзитом и транспортом через порты, чтобы продукция могла быть направлена на рынки, где Украина традиционно продавала зерно. Нам нужен позитивный подход, сотрудничество со стороны Украины, <...> ее отношение представляет ключевой фактор", — сказал Войцеховский.По его мнению, киевские власти должны хорошо понимать ситуацию аграриев. Он также отметил, что ни один рынок не сможет выдержать такой наплыв продукции за короткое время.В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против "зеленого соглашения" ЕС, требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего с Украины.В июне 2022 года Евросоюз отменил пошлины на все товары, поступающие из постсоветской республики, это привело к проблемам со сбытом продукции европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала киевские власти ввести контроль за экспортом. После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.

https://ria.ru/20240225/ukraina-1929389938.html

https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html

киев

украина

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киев, еврокомиссия, в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), урсула фон дер ляйен