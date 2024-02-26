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ЕК призвала Киев вывозить украинское зерно для продажи в третьи страны - РИА Новости, 26.02.2024
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18:04 26.02.2024 (обновлено: 19:20 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/zerno-1929616630.html
ЕК призвала Киев вывозить украинское зерно для продажи в третьи страны
ЕК призвала Киев вывозить украинское зерно для продажи в третьи страны - РИА Новости, 26.02.2024
ЕК призвала Киев вывозить украинское зерно для продажи в третьи страны
Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал киевские власти прилагать усилия по вывозу украинского зерна в третьи страны, об этом он заявил на РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T18:04
2024-02-26T19:20
киев
еврокомиссия
в мире
украина
польша
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал киевские власти прилагать усилия по вывозу украинского зерна в третьи страны, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав минсельхозов стран ЕС. Трансляция велась на сайте Совета Евросоюза."В идеале нужно помогать с транзитом и транспортом через порты, чтобы продукция могла быть направлена на рынки, где Украина традиционно продавала зерно. Нам нужен позитивный подход, сотрудничество со стороны Украины, &lt;...&gt; ее отношение представляет ключевой фактор", — сказал Войцеховский.По его мнению, киевские власти должны хорошо понимать ситуацию аграриев. Он также отметил, что ни один рынок не сможет выдержать такой наплыв продукции за короткое время.В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против "зеленого соглашения" ЕС, требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего с Украины.В июне 2022 года Евросоюз отменил пошлины на все товары, поступающие из постсоветской республики, это привело к проблемам со сбытом продукции европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала киевские власти ввести контроль за экспортом. После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929389938.html
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киев, еврокомиссия, в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), урсула фон дер ляйен
Киев, Еврокомиссия, В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Урсула фон дер Ляйен
ЕК призвала Киев вывозить украинское зерно для продажи в третьи страны

ЕК призвала Украину сотрудничать и вывозить зерно для продажи в третьи страны

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разгрузка зерна. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал киевские власти прилагать усилия по вывозу украинского зерна в третьи страны, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав минсельхозов стран ЕС. Трансляция велась на сайте Совета Евросоюза.
"В идеале нужно помогать с транзитом и транспортом через порты, чтобы продукция могла быть направлена на рынки, где Украина традиционно продавала зерно. Нам нужен позитивный подход, сотрудничество со стороны Украины, <...> ее отношение представляет ключевой фактор", — сказал Войцеховский.
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По его мнению, киевские власти должны хорошо понимать ситуацию аграриев. Он также отметил, что ни один рынок не сможет выдержать такой наплыв продукции за короткое время.
В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против "зеленого соглашения" ЕС, требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего с Украины.
В июне 2022 года Евросоюз отменил пошлины на все товары, поступающие из постсоветской республики, это привело к проблемам со сбытом продукции европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис.
ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала киевские власти ввести контроль за экспортом. После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
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