ЕК призвала Киев вывозить украинское зерно для продажи в третьи страны
ЕК призвала Украину сотрудничать и вывозить зерно для продажи в третьи страны
Разгрузка зерна. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал киевские власти прилагать усилия по вывозу украинского зерна в третьи страны, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав минсельхозов стран ЕС. Трансляция велась на сайте Совета Евросоюза.
"В идеале нужно помогать с транзитом и транспортом через порты, чтобы продукция могла быть направлена на рынки, где Украина традиционно продавала зерно. Нам нужен позитивный подход, сотрудничество со стороны Украины, <...> ее отношение представляет ключевой фактор", — сказал Войцеховский.
По его мнению, киевские власти должны хорошо понимать ситуацию аграриев. Он также отметил, что ни один рынок не сможет выдержать такой наплыв продукции за короткое время.
В последние недели в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы нарастают протесты сельхозпроизводителей, которые выступают против "зеленого соглашения" ЕС, требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего с Украины.
В июне 2022 года Евросоюз отменил пошлины на все товары, поступающие из постсоветской республики, это привело к проблемам со сбытом продукции европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис.
ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала киевские власти ввести контроль за экспортом. После этого Братислава, Будапешт и Варшава объявили о продлении запрета в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.