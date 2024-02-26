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Рогов заявил, что Зеленский наживается на смерти украинских солдат - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/vsu-1929525767.html
Рогов заявил, что Зеленский наживается на смерти украинских солдат
Рогов заявил, что Зеленский наживается на смерти украинских солдат - РИА Новости, 26.02.2024
Рогов заявил, что Зеленский наживается на смерти украинских солдат
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский сознательно занижает цифры потерь украинской... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:56
2024-02-26T12:56
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский сознательно занижает цифры потерь украинской армии, чтобы не выплачивать семьям погибших компенсации и тем самым нажиться на смерти простых украинцев. Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими. Рогов отметил, что по его оценкам, потери украинской армии за это время составили минимум полмиллиона человек. "Зеленский озвучивает цифру 31 тысяча, потому что именно такое количество официально признано погибшими и имеющими право на выплаты. Таким образом, семьи полумиллиона других погибших за сохранение власти Зеленского просто останутся без компенсаций, льгот и социальных гарантий. Зеленский решил нажиться даже на смерти людей - простых украинцев. Это кощунство", - заявил Рогов РИА Новости. По его словам, на Украине, по сути, выплаты начислят только за каждого 17-18-го погибшего, а по остальным придуманы десятки поводов, чтобы отказать семьям в получении компенсации. "Это еще один повод солдатам ВСУ задуматься, стоит ли умирать за этот режим", - добавил Рогов. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского о потерях ВСУ, заявила, что то, что он врет, понимает каждый гражданин Украины. Только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными, заявил 20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929457450.html
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безопасность, украина, россия, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов заявил, что Зеленский наживается на смерти украинских солдат

Рогов: Зеленский, занижая цифры потерь ВСУ, наживается на смерти солдат

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие перевозят носилки с погибшим. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский сознательно занижает цифры потерь украинской армии, чтобы не выплачивать семьям погибших компенсации и тем самым нажиться на смерти простых украинцев.
Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими.
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Рогов отметил, что по его оценкам, потери украинской армии за это время составили минимум полмиллиона человек. "Зеленский озвучивает цифру 31 тысяча, потому что именно такое количество официально признано погибшими и имеющими право на выплаты. Таким образом, семьи полумиллиона других погибших за сохранение власти Зеленского просто останутся без компенсаций, льгот и социальных гарантий. Зеленский решил нажиться даже на смерти людей - простых украинцев. Это кощунство", - заявил Рогов РИА Новости.
По его словам, на Украине, по сути, выплаты начислят только за каждого 17-18-го погибшего, а по остальным придуманы десятки поводов, чтобы отказать семьям в получении компенсации. "Это еще один повод солдатам ВСУ задуматься, стоит ли умирать за этот режим", - добавил Рогов.
Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленского о потерях ВСУ, заявила, что то, что он врет, понимает каждый гражданин Украины. Только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными, заявил 20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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