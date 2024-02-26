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"Многие украинцы". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем страны - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 26.02.2024 (обновлено: 21:09 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929652438.html
"Многие украинцы". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем страны
"Многие украинцы". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем страны - РИА Новости, 26.02.2024
"Многие украинцы". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем страны
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на политическое урегулирование конфликта из-за тяжелого положения на фронте, заявил основатель и... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T21:08
2024-02-26T21:09
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
сергей шойгу
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на политическое урегулирование конфликта из-за тяжелого положения на фронте, заявил основатель и редактор независимого новостного издания Geopolitical Economy Report эксперт Бен Нортон в интервью Global Times."У ВСУ просто заканчиваются необходимые ресурсы. В какой-то момент Украине придется прийти к политическому соглашению", — предположил он.По его словам, сейчас для киевского режима складывается довольно отчаянная ситуация, так как у военных заканчиваются боеприпасы. Аналогичные проблемы ВСУ испытывают касаемо живой силы."Мы видели, что военные теперь пытаются оказать давление на украинских беженцев, живущих за границей в других странах, чтобы те вернулись назад для участия в боевых действиях", — пояснил Нортон.При этом многие украинцы хотят дипломатических переговоров для прекращения конфликта, резюмировал эксперт.В начале июня прошлого года украинские войска начали предпринимать попытки продвижения, а спустя три месяца Путин констатировал, что "контрнаступ" полностью провалился. За это время ВСУ потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929621028.html
https://ria.ru/20240226/kharkov-1929591505.html
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украина, россия, киев, сергей шойгу, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Многие украинцы". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем страны

Эксперт Нортон: Украина пойдет на политическое урегулирование из-за отчаяния

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на политическое урегулирование конфликта из-за тяжелого положения на фронте, заявил основатель и редактор независимого новостного издания Geopolitical Economy Report эксперт Бен Нортон в интервью Global Times.
ВСУ просто заканчиваются необходимые ресурсы. В какой-то момент Украине придется прийти к политическому соглашению", — предположил он.
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По его словам, сейчас для киевского режима складывается довольно отчаянная ситуация, так как у военных заканчиваются боеприпасы. Аналогичные проблемы ВСУ испытывают касаемо живой силы.
"Мы видели, что военные теперь пытаются оказать давление на украинских беженцев, живущих за границей в других странах, чтобы те вернулись назад для участия в боевых действиях", — пояснил Нортон.
При этом многие украинцы хотят дипломатических переговоров для прекращения конфликта, резюмировал эксперт.
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В начале июня прошлого года украинские войска начали предпринимать попытки продвижения, а спустя три месяца Путин констатировал, что "контрнаступ" полностью провалился. За это время ВСУ потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевСергей ШойгуВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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