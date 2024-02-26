https://ria.ru/20240226/ukraina-1929652438.html

"Многие украинцы". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем страны

"Многие украинцы". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем страны - РИА Новости, 26.02.2024

"Многие украинцы". Зеленскому сообщили пугающие новости о будущем страны

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на политическое урегулирование конфликта из-за тяжелого положения на фронте, заявил основатель и... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T21:08

2024-02-26T21:08

2024-02-26T21:09

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

сергей шойгу

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден пойти на политическое урегулирование конфликта из-за тяжелого положения на фронте, заявил основатель и редактор независимого новостного издания Geopolitical Economy Report эксперт Бен Нортон в интервью Global Times."У ВСУ просто заканчиваются необходимые ресурсы. В какой-то момент Украине придется прийти к политическому соглашению", — предположил он.По его словам, сейчас для киевского режима складывается довольно отчаянная ситуация, так как у военных заканчиваются боеприпасы. Аналогичные проблемы ВСУ испытывают касаемо живой силы."Мы видели, что военные теперь пытаются оказать давление на украинских беженцев, живущих за границей в других странах, чтобы те вернулись назад для участия в боевых действиях", — пояснил Нортон.При этом многие украинцы хотят дипломатических переговоров для прекращения конфликта, резюмировал эксперт.В начале июня прошлого года украинские войска начали предпринимать попытки продвижения, а спустя три месяца Путин констатировал, что "контрнаступ" полностью провалился. За это время ВСУ потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929621028.html

https://ria.ru/20240226/kharkov-1929591505.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929605539.html

украина

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киев

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украина, россия, киев, сергей шойгу, владимир зеленский, вооруженные силы украины