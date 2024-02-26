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В Госдуме заявили, что реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 26.02.2024 (обновлено: 06:52 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929457450.html
В Госдуме заявили, что реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок
В Госдуме заявили, что реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок - РИА Новости, 26.02.2024
В Госдуме заявили, что реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок
Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти сознательно скрывают ужасную статистику, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T06:40
2024-02-26T06:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
михаил шеремет
вооруженные силы украины
госдума рф
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти сознательно скрывают ужасную статистику, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек. "Несчастна та страна, где руководитель боится ответственности и неспособен признавать свои ошибки. Зеленский — безответственный руководитель, трус и предатель. Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери", — сказал Шеремет. По его словам, своими "виртуальными заявлениями" о потерях Зеленский пытается поднять боевой дух измотанного и деморализованного после "мясных штурмов украинского воинства".В начале июня прошлого года украинские войска начали предпринимать попытки продвижения, а спустя три месяца Путин констатировал, что "контрнаступ" полностью провалился. За это время ВСУ потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.Таким образом, как подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на фронте.При этом западные СМИ признавали, что важную роль в отражении наступления сыграла эшелонированная оборона российской армии с непроходимой зоной из минных полей, пересеченной местности, противотанковых рвов, траншей и растяжек.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929447367.html
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в мире, владимир зеленский, михаил шеремет, вооруженные силы украины, госдума рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Россия, Украина
В Госдуме заявили, что реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок

Депутат Госдумы Шеремет: реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазрушенные в ходе боев здания
Разрушенные в ходе боев здания - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти сознательно скрывают ужасную статистику, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек.
«
"Несчастна та страна, где руководитель боится ответственности и неспособен признавать свои ошибки. Зеленский — безответственный руководитель, трус и предатель. Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери", — сказал Шеремет.
По его словам, своими "виртуальными заявлениями" о потерях Зеленский пытается поднять боевой дух измотанного и деморализованного после "мясных штурмов украинского воинства".
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Рогов отверг данные Зеленского о потерях ВСУ
01:41
В начале июня прошлого года украинские войска начали предпринимать попытки продвижения, а спустя три месяца Путин констатировал, что "контрнаступ" полностью провалился. За это время ВСУ потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.
Таким образом, как подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на фронте.
При этом западные СМИ признавали, что важную роль в отражении наступления сыграла эшелонированная оборона российской армии с непроходимой зоной из минных полей, пересеченной местности, противотанковых рвов, траншей и растяжек.
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Депутат Госдумы назвал слова Зеленского про потери ВСУ манипуляцией
00:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийМихаил ШереметВооруженные силы УкраиныГосдума РФРоссияУкраина
 
 
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