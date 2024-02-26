https://ria.ru/20240226/ukraina-1929457450.html

В Госдуме заявили, что реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок

В Госдуме заявили, что реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок - РИА Новости, 26.02.2024

В Госдуме заявили, что реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок

Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти сознательно скрывают ужасную статистику, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T06:40

2024-02-26T06:40

2024-02-26T06:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти сознательно скрывают ужасную статистику, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции о том, что потери ВСУ за два года составляют 31 тысячу человек. "Несчастна та страна, где руководитель боится ответственности и неспособен признавать свои ошибки. Зеленский — безответственный руководитель, трус и предатель. Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери", — сказал Шеремет. По его словам, своими "виртуальными заявлениями" о потерях Зеленский пытается поднять боевой дух измотанного и деморализованного после "мясных штурмов украинского воинства".В начале июня прошлого года украинские войска начали предпринимать попытки продвижения, а спустя три месяца Путин констатировал, что "контрнаступ" полностью провалился. За это время ВСУ потеряли почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и 2,4 тысячи единиц бронетехники.Таким образом, как подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на фронте.При этом западные СМИ признавали, что важную роль в отражении наступления сыграла эшелонированная оборона российской армии с непроходимой зоной из минных полей, пересеченной местности, противотанковых рвов, траншей и растяжек.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929447367.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929444583.html

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в мире, владимир зеленский, михаил шеремет, вооруженные силы украины, госдума рф, россия, украина