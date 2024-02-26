https://ria.ru/20240226/ukraina-1929447367.html

Рогов отверг данные Зеленского о потерях ВСУ

Рогов отверг данные Зеленского о потерях ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024

Рогов отверг данные Зеленского о потерях ВСУ

Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов отверг слова Владимира Зеленского о потерях ВСУ в 31 тысячу человек,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T01:41

2024-02-26T01:41

2024-02-26T01:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов отверг слова Владимира Зеленского о потерях ВСУ в 31 тысячу человек, представив собственные данные на этот счет. Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек погибшими. "Потери ВСУ за два года составили как минимум полмиллиона человек, и подтверждение тому - огромные поля кладбищ по всей территории, подконтрольной режиму Зеленского, где под украинским флагом хоронят солдат", - сказал Рогов. По его словам, погибшие украинские солдаты Зеленским не воспринимаются как люди. "Это не потери для ЗеФюрера, поэтому он даже про них и не говорит, а твердит про какую-то виртуальную 31 тысячу, существенно занижая число реальных потерь. Такое количество безвозвратных потерь у ВСУ было всего за один летний месяц прошлогоднего "контрнаступа", - подчеркнул Рогов. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Газета Wall Street Journal между тем писала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой. Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или <…> [будем] решать силовым путем".

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929444583.html

https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929440294.html

https://ria.ru/20240226/krym-1929446794.html

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