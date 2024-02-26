https://ria.ru/20240226/superkompyuter-1929466276.html

В новосибирском Академгородке запустили суперкомпьютер

В новосибирском Академгородке запустили суперкомпьютер - РИА Новости, 26.02.2024

В новосибирском Академгородке запустили суперкомпьютер

Открытие суперкомпьютера "Сергей Годунов", способного моделировать эпидемиологические, экологические и социальные процессы состоялось в новосибирском... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:05

2024-02-26T09:05

2024-02-26T09:05

наука

новосибирская область

андрей миронов

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570010025_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_c50ee5558a2a283075f5b550d078b941.jpg

НОВОСИБИРСК, 26 фев - РИА Новости. Открытие суперкомпьютера "Сергей Годунов", способного моделировать эпидемиологические, экологические и социальные процессы состоялось в новосибирском Академгородке в понедельник, сообщает правительство Новосибирской области. Церемония официального открытия суперкомпьютера "Сергей Годунов" состоялась в Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения РАН (ИМ СО РАН). Свое название он получил в память об известном советском и российском математике с мировым именем Сергее Константиновиче Годунове. Общая производительность кластера на данный момент составляет 54,4 терафлопс (триллионов операций в секунду). "Суперкомпьютер "Сергей Годунов" является основным инструментом для проведения исследований и прикладных разработок в Новосибирском научном центре и создания технологической платформы под эгидой научного совета отделения математических наук РАН по математическому моделированию эпидемиологических, экологических, экономических и социальных процессов", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой. По данным ИМ СО РАН, уже в этом году на средства гранта, направленного на обновление приборной базы ведущих организаций в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты", суперкомпьютер модернизируют, в результате чего пиковая производительность вычислительной системы вырастет более чем в два раза и достигнет 120,4 терафлопс. "У нас появилась возможность решать мультидисциплинарные задачи, моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем", - сказал и.о. директора ИМ СО РАН Андрей Миронов. Он отметил, что на суперкомпьютере проводятся вычисления по критически важным проблемам и задачам в сфере использования искусственного интеллекта, в том числе в области медицинской томографии, природоподобных технологий, построения сценариев развития системы биосфера-экономика-социум, изменения климата, решения задач геофизики и так далее.

https://ria.ru/20231124/putin-1911658673.html

https://ria.ru/20230713/superkompyutery-1884044516.html

новосибирская область

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новосибирская область, андрей миронов, российская академия наук