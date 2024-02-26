Рейтинг@Mail.ru
В новосибирском Академгородке запустили суперкомпьютер - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:05 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/superkompyuter-1929466276.html
В новосибирском Академгородке запустили суперкомпьютер
В новосибирском Академгородке запустили суперкомпьютер - РИА Новости, 26.02.2024
В новосибирском Академгородке запустили суперкомпьютер
Открытие суперкомпьютера "Сергей Годунов", способного моделировать эпидемиологические, экологические и социальные процессы состоялось в новосибирском... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:05
2024-02-26T09:05
наука
новосибирская область
андрей миронов
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570010025_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_c50ee5558a2a283075f5b550d078b941.jpg
НОВОСИБИРСК, 26 фев - РИА Новости. Открытие суперкомпьютера "Сергей Годунов", способного моделировать эпидемиологические, экологические и социальные процессы состоялось в новосибирском Академгородке в понедельник, сообщает правительство Новосибирской области. Церемония официального открытия суперкомпьютера "Сергей Годунов" состоялась в Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения РАН (ИМ СО РАН). Свое название он получил в память об известном советском и российском математике с мировым именем Сергее Константиновиче Годунове. Общая производительность кластера на данный момент составляет 54,4 терафлопс (триллионов операций в секунду). "Суперкомпьютер "Сергей Годунов" является основным инструментом для проведения исследований и прикладных разработок в Новосибирском научном центре и создания технологической платформы под эгидой научного совета отделения математических наук РАН по математическому моделированию эпидемиологических, экологических, экономических и социальных процессов", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой. По данным ИМ СО РАН, уже в этом году на средства гранта, направленного на обновление приборной базы ведущих организаций в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты", суперкомпьютер модернизируют, в результате чего пиковая производительность вычислительной системы вырастет более чем в два раза и достигнет 120,4 терафлопс. "У нас появилась возможность решать мультидисциплинарные задачи, моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем", - сказал и.о. директора ИМ СО РАН Андрей Миронов. Он отметил, что на суперкомпьютере проводятся вычисления по критически важным проблемам и задачам в сфере использования искусственного интеллекта, в том числе в области медицинской томографии, природоподобных технологий, построения сценариев развития системы биосфера-экономика-социум, изменения климата, решения задач геофизики и так далее.
https://ria.ru/20231124/putin-1911658673.html
https://ria.ru/20230713/superkompyutery-1884044516.html
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570010025_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0a6673d21f1cb4fc8487da4097aad9d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирская область, андрей миронов, российская академия наук
Наука, Новосибирская область, Андрей Миронов, Российская академия наук
В новосибирском Академгородке запустили суперкомпьютер

В новосибирском Академгородке запустили суперкомпьютер "Сергей Годунов"

© РИА Новости / Виталий БелоусовСуперкомпьютер
Суперкомпьютер - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Суперкомпьютер. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 26 фев - РИА Новости. Открытие суперкомпьютера "Сергей Годунов", способного моделировать эпидемиологические, экологические и социальные процессы состоялось в новосибирском Академгородке в понедельник, сообщает правительство Новосибирской области.
Церемония официального открытия суперкомпьютера "Сергей Годунов" состоялась в Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения РАН (ИМ СО РАН). Свое название он получил в память об известном советском и российском математике с мировым именем Сергее Константиновиче Годунове. Общая производительность кластера на данный момент составляет 54,4 терафлопс (триллионов операций в секунду).
Суперкомпьютер
Путин поручил правительству облегчить доступ ученым к суперкомпьютерам
24 ноября 2023, 16:10
«
"Суперкомпьютер "Сергей Годунов" является основным инструментом для проведения исследований и прикладных разработок в Новосибирском научном центре и создания технологической платформы под эгидой научного совета отделения математических наук РАН по математическому моделированию эпидемиологических, экологических, экономических и социальных процессов", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой.
По данным ИМ СО РАН, уже в этом году на средства гранта, направленного на обновление приборной базы ведущих организаций в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты", суперкомпьютер модернизируют, в результате чего пиковая производительность вычислительной системы вырастет более чем в два раза и достигнет 120,4 терафлопс.
"У нас появилась возможность решать мультидисциплинарные задачи, моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем", - сказал и.о. директора ИМ СО РАН Андрей Миронов.
Он отметил, что на суперкомпьютере проводятся вычисления по критически важным проблемам и задачам в сфере использования искусственного интеллекта, в том числе в области медицинской томографии, природоподобных технологий, построения сценариев развития системы биосфера-экономика-социум, изменения климата, решения задач геофизики и так далее.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Путин высказался о суперкомпьютерах "Яндекса" и "Сбера"
13 июля 2023, 17:36
 
НаукаНовосибирская областьАндрей МироновРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала