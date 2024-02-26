https://ria.ru/20240226/sputnik-1929452637.html

Центр Хруничева вместе с ОмГТУ разрабатывают спутник ДЗЗ

Центр Хруничева вместе с ОмГТУ разрабатывают спутник ДЗЗ - РИА Новости, 26.02.2024

Центр Хруничева вместе с ОмГТУ разрабатывают спутник ДЗЗ

Центр имени Хруничева, где производят ракеты семейства "Ангара", разрабатывает совместно с Омским государственным техническим университетом малый спутник... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T04:02

2024-02-26T04:02

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Центр имени Хруничева, где производят ракеты семейства "Ангара", разрабатывает совместно с Омским государственным техническим университетом малый спутник дистанционного зондирования Земли, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко. "В настоящее время в Омском подразделении Центра Хруничева совместно с преподавательским и студенческим составом ОмГТУ в инициативном порядке при моей поддержке ведется разработка малого космического аппарата", - сказал Варочко. По его словам, перед разработчиками поставлена задача не только научить студентов и передать им практические навыки, но и создать конкурентоспособный космический аппарат дистанционного зондирования Земли. Кроме того, Центр Хруничева принимает участие в создании малых экспериментальных спутников в рамках проекта союзного государства, отметил гендиректор предприятия. Он подчеркнул, что Центр обладает высокими интеллектуальными и техническими компетенциями, которые вполне могут быть применимы для создания спутников. В частности, на предприятии для Казахстана был изготовлен телекоммуникационный спутник KazSat-2. Заявленный активный срок существования аппарата, составляющий 12 лет и 3 месяца, истекает 26 февраля 2024 года, но он, по расчётам специалистов предприятия, сможет функционировать на орбите до конца 2027 года. "Однако на сегодняшний день предложений от генеральных заказчиков в этом направлении нет", - добавил Варочко.

https://ria.ru/20240226/sputnik-1929451717.html

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космос - риа наука, казахстан, алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева, наука, россия