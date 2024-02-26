https://ria.ru/20240226/sputnik-1929452637.html
Центр Хруничева вместе с ОмГТУ разрабатывают спутник ДЗЗ
Центр Хруничева вместе с ОмГТУ разрабатывают спутник ДЗЗ - РИА Новости, 26.02.2024
Центр Хруничева вместе с ОмГТУ разрабатывают спутник ДЗЗ
Центр имени Хруничева, где производят ракеты семейства "Ангара", разрабатывает совместно с Омским государственным техническим университетом малый спутник... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T04:02
2024-02-26T04:02
2024-02-26T04:02
наука
космос - риа наука
казахстан
алексей варочко
гкнпц имени м. в. хруничева
наука
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873552322_0:167:1125:800_1920x0_80_0_0_f8c6977843dbcb3a4913ba36464ebaa7.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Центр имени Хруничева, где производят ракеты семейства "Ангара", разрабатывает совместно с Омским государственным техническим университетом малый спутник дистанционного зондирования Земли, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко. "В настоящее время в Омском подразделении Центра Хруничева совместно с преподавательским и студенческим составом ОмГТУ в инициативном порядке при моей поддержке ведется разработка малого космического аппарата", - сказал Варочко. По его словам, перед разработчиками поставлена задача не только научить студентов и передать им практические навыки, но и создать конкурентоспособный космический аппарат дистанционного зондирования Земли. Кроме того, Центр Хруничева принимает участие в создании малых экспериментальных спутников в рамках проекта союзного государства, отметил гендиректор предприятия. Он подчеркнул, что Центр обладает высокими интеллектуальными и техническими компетенциями, которые вполне могут быть применимы для создания спутников. В частности, на предприятии для Казахстана был изготовлен телекоммуникационный спутник KazSat-2. Заявленный активный срок существования аппарата, составляющий 12 лет и 3 месяца, истекает 26 февраля 2024 года, но он, по расчётам специалистов предприятия, сможет функционировать на орбите до конца 2027 года. "Однако на сегодняшний день предложений от генеральных заказчиков в этом направлении нет", - добавил Варочко.
https://ria.ru/20240226/sputnik-1929451717.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873552322_0:0:1125:844_1920x0_80_0_0_f42f56ab86c961fb88cb1444e340208b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, казахстан, алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева, наука, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Казахстан, Алексей Варочко, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, Наука, Россия
Центр Хруничева вместе с ОмГТУ разрабатывают спутник ДЗЗ
Производитель ракет "Ангара" Центр Хруничева с ОмГТУ разрабатывают спутник ДЗЗ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Центр имени Хруничева, где производят ракеты семейства "Ангара", разрабатывает совместно с Омским государственным техническим университетом малый спутник дистанционного зондирования Земли, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.
«
"В настоящее время в Омском подразделении Центра Хруничева совместно с преподавательским и студенческим составом ОмГТУ в инициативном порядке при моей поддержке ведется разработка малого космического аппарата", - сказал Варочко.
По его словам, перед разработчиками поставлена задача не только научить студентов и передать им практические навыки, но и создать конкурентоспособный космический аппарат дистанционного зондирования Земли.
Кроме того, Центр Хруничева принимает участие в создании малых экспериментальных спутников в рамках проекта союзного государства, отметил гендиректор предприятия.
Он подчеркнул, что Центр обладает высокими интеллектуальными и техническими компетенциями, которые вполне могут быть применимы для создания спутников.
В частности, на предприятии для Казахстана
был изготовлен телекоммуникационный спутник KazSat-2. Заявленный активный срок существования аппарата, составляющий 12 лет и 3 месяца, истекает 26 февраля 2024 года, но он, по расчётам специалистов предприятия, сможет функционировать на орбите до конца 2027 года.
"Однако на сегодняшний день предложений от генеральных заказчиков в этом направлении нет", - добавил Варочко.
В Центре Хруничева рассказали о спутнике KazSat-2