https://ria.ru/20240226/sputnik-1929451717.html

В Центре Хруничева рассказали о спутнике KazSat-2

В Центре Хруничева рассказали о спутнике KazSat-2 - РИА Новости, 26.02.2024

В Центре Хруничева рассказали о спутнике KazSat-2

Изготовленный в Центре имени Хруничева для Казахстана телекоммуникационный спутник KazSat-2 сможет функционировать на орбите почти на четыре года дольше... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T03:34

2024-02-26T03:34

2024-02-26T03:49

космос - риа наука

казахстан

алексей варочко

гкнпц имени м. в. хруничева

центр управления полетами

протон-м

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Изготовленный в Центре имени Хруничева для Казахстана телекоммуникационный спутник KazSat-2 сможет функционировать на орбите почти на четыре года дольше заявленного срока, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко. KazSat-2 был запущен на орбиту на ракете "Протон-М" 16 июля 2011 года. Акт передачи казахстанскому Республиканскому центру космической связи был утверждён 26 ноября этого же года. Заявленный активный срок существования аппарата, составляющий 12 лет и 3 месяца, истекает 26 февраля 2024 года. "При отсутствии неустранимых отказов, в дальнейшем, эксплуатация спутника KazSat-2, по нашим оценкам, может продолжаться до конца 2027 года. Этот срок определён запасами топлива, используемого в двигательной установке для удержания аппарата в точке позиционирования на околоземной орбите", - сказал Варочко. При этом он уточнил, что казахстанская сторона нацелена на максимальное продолжение эксплуатации спутника. Вопрос о создании нового космического аппарата, по словам Варочко, пока не обсуждался. В то же время он напомнил, что стратегической линией для предприятия сейчас является создание ракет различных классов, а не спутников. Гендиректор добавил, что специалисты Центра Хруничева осуществляют инженерное сопровождение полёта спутника. Из Центра управления полётом в городе Акколь они получают телеметрию, информацию функционального контроля, командно-программную информацию, полётные задания, оперативные и долгосрочные планы полёта. На основании полученных данных проводится анализ состояния бортовых систем, прогнозируются возможные аномалии в их работе. С учётом этих данных разрабатываются рекомендации по поддержанию и оптимизации функционирования аппарата. Варочко рассказал, что при создании KazSat-2 были использованы актуальные и на сегодняшний день решения, в частности, модульная конструкция спутника на базе космической платформы, негерметичное исполнение аппарата, а также оснащение цифровым интерфейсом, объединяющим бортовые системы. Также специалисты Центра Хруничева применили композиционные материалы, угольные и сотовые конструктивные элементы, использовали астросистемы в контуре управления электроракетных двигателей, высокоэффективные арсенид-галиевые солнечные батареи. Кроме того, конструкция аппарата позволяет нести на себе попутную нагрузку, тем самым осуществлять парный запуск космических аппаратов (вместе с KazSat-2 был запущен американский спутник SES-3).

https://ria.ru/20240217/korabl-1927918295.html

https://ria.ru/20240224/kitay-1929262730.html

https://ria.ru/20240224/mks-1929232669.html

казахстан

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космос - риа наука, казахстан, алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева, центр управления полетами, протон-м, в мире