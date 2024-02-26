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Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли в Московской области
Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли в Московской области - РИА Новости, 26.02.2024
Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли в Московской области
Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске неделю назад, нашли в Подмосковье, сообщила РИА Новости представитель новосибирского главка МВД. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T08:25
2024-02-26T08:25
2024-02-26T09:45
происшествия
новосибирск
московская область (подмосковье)
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 26 фев — РИА Новости. Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске неделю назад, нашли в Подмосковье, сообщила РИА Новости представитель новосибирского главка МВД."Поступила информация о местонахождении разыскиваемой. Несовершеннолетняя была обнаружена в Московской области", — сказала она.Как сообщалось, девушка пропала в Железнодорожном районе Новосибирска вечером 19 февраля. Telegram-канал Shot писал, что она резко сменила в парикмахерской прическу и ушла из нее в черной медицинской маске. После этого ее никто не видел. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Сейчас решается вопрос о передаче девушки ее законным представителям, добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20230125/poiski-1847243879.html
новосибирск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Новосибирск, Московская область (Подмосковье), Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли в Московской области
Пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли в Московской области