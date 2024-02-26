https://ria.ru/20240226/shkolnitsa-1929463319.html

Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли в Московской области

Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли в Московской области - РИА Новости, 26.02.2024

Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли в Московской области

Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске неделю назад, нашли в Подмосковье, сообщила РИА Новости представитель новосибирского главка МВД. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T08:25

2024-02-26T08:25

2024-02-26T09:45

происшествия

новосибирск

московская область (подмосковье)

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 26 фев — РИА Новости. Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске неделю назад, нашли в Подмосковье, сообщила РИА Новости представитель новосибирского главка МВД."Поступила информация о местонахождении разыскиваемой. Несовершеннолетняя была обнаружена в Московской области", — сказала она.Как сообщалось, девушка пропала в Железнодорожном районе Новосибирска вечером 19 февраля. Telegram-канал Shot писал, что она резко сменила в парикмахерской прическу и ушла из нее в черной медицинской маске. После этого ее никто не видел. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Сейчас решается вопрос о передаче девушки ее законным представителям, добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20230125/poiski-1847243879.html

новосибирск

московская область (подмосковье)

новосибирская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, московская область (подмосковье), новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)