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Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли в Московской области - РИА Новости, 26.02.2024
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08:25 26.02.2024 (обновлено: 09:45 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/shkolnitsa-1929463319.html
Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли в Московской области
Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли в Московской области - РИА Новости, 26.02.2024
Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли в Московской области
Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске неделю назад, нашли в Подмосковье, сообщила РИА Новости представитель новосибирского главка МВД. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T08:25
2024-02-26T09:45
происшествия
новосибирск
московская область (подмосковье)
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 26 фев — РИА Новости. Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске неделю назад, нашли в Подмосковье, сообщила РИА Новости представитель новосибирского главка МВД."Поступила информация о местонахождении разыскиваемой. Несовершеннолетняя была обнаружена в Московской области", — сказала она.Как сообщалось, девушка пропала в Железнодорожном районе Новосибирска вечером 19 февраля. Telegram-канал Shot писал, что она резко сменила в парикмахерской прическу и ушла из нее в черной медицинской маске. После этого ее никто не видел. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Сейчас решается вопрос о передаче девушки ее законным представителям, добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20230125/poiski-1847243879.html
новосибирск
московская область (подмосковье)
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происшествия, новосибирск, московская область (подмосковье), новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Московская область (Подмосковье), Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли в Московской области

Пропавшую в Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли в Московской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 26 фев — РИА Новости. Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске неделю назад, нашли в Подмосковье, сообщила РИА Новости представитель новосибирского главка МВД.
"Поступила информация о местонахождении разыскиваемой. Несовершеннолетняя была обнаружена в Московской области", — сказала она.
Как сообщалось, девушка пропала в Железнодорожном районе Новосибирска вечером 19 февраля. Telegram-канал Shot писал, что она резко сменила в парикмахерской прическу и ушла из нее в черной медицинской маске. После этого ее никто не видел. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Сейчас решается вопрос о передаче девушки ее законным представителям, добавила собеседница агентства.
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ПроисшествияНовосибирскМосковская область (Подмосковье)Новосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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