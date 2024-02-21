https://ria.ru/20240221/rozysk-1928747837.html

В Новосибирске пропала школьница

В Новосибирске пропала школьница - РИА Новости, 21.02.2024

В Новосибирске пропала школьница

Пропавшую 15-летнюю школьницу разыскивают полицейские в Новосибирске, сообщает в среду ГУМВД по региону. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:19

2024-02-21T15:19

2024-02-21T15:20

происшествия

новосибирск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости. Пропавшую 15-летнюю школьницу разыскивают полицейские в Новосибирске, сообщает в среду ГУМВД по региону. Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что девушка пропала якобы "при странных обстоятельствах". По данным канала, она резко сменила в парикмахерской прическу и ушла из нее в черной медицинской маске. После этого ее никто не видел. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. "Отделом полиции № 3 "Заельцовский"… проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетней девушки 2008 года рождения, которая 19 февраля 2024 года около 18.40 (14.40 мск) вышла из организации, расположенной в Железнодорожном районе Новосибирска, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в релизе. Девушке на вид 13-15 лет, рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые по плечи, темно-русые. Носит челку. Последний раз была одета в черную вязаную шапку с помпоном, объемную черную укороченную куртку, серые брюки в клетку, коричневую кофту и высокие ботинки на платформе. Также при себе имелся рюкзак черного цвета и документы. Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят обратиться в полицию.

https://ria.ru/20230718/devochka-1884957333.html

https://ria.ru/20240117/deti-1921692783.html

новосибирск

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новосибирск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)