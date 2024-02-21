https://ria.ru/20240221/rozysk-1928747837.html
В Новосибирске пропала школьница
В Новосибирске пропала школьница - РИА Новости, 21.02.2024
В Новосибирске пропала школьница
Пропавшую 15-летнюю школьницу разыскивают полицейские в Новосибирске, сообщает в среду ГУМВД по региону. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T15:19
2024-02-21T15:19
2024-02-21T15:20
происшествия
новосибирск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости. Пропавшую 15-летнюю школьницу разыскивают полицейские в Новосибирске, сообщает в среду ГУМВД по региону. Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что девушка пропала якобы "при странных обстоятельствах". По данным канала, она резко сменила в парикмахерской прическу и ушла из нее в черной медицинской маске. После этого ее никто не видел. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. "Отделом полиции № 3 "Заельцовский"… проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетней девушки 2008 года рождения, которая 19 февраля 2024 года около 18.40 (14.40 мск) вышла из организации, расположенной в Железнодорожном районе Новосибирска, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в релизе. Девушке на вид 13-15 лет, рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые по плечи, темно-русые. Носит челку. Последний раз была одета в черную вязаную шапку с помпоном, объемную черную укороченную куртку, серые брюки в клетку, коричневую кофту и высокие ботинки на платформе. Также при себе имелся рюкзак черного цвета и документы. Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят обратиться в полицию.
https://ria.ru/20230718/devochka-1884957333.html
https://ria.ru/20240117/deti-1921692783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новосибирск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новосибирске пропала школьница
Полиция разыскивает 15-летнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 21 фев – РИА Новости.
Пропавшую 15-летнюю школьницу разыскивают полицейские в Новосибирске, сообщает в среду ГУМВД
по региону.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что девушка пропала якобы "при странных обстоятельствах". По данным канала, она резко сменила в парикмахерской прическу и ушла из нее в черной медицинской маске. После этого ее никто не видел. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
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"Отделом полиции № 3 "Заельцовский"… проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетней девушки 2008 года рождения, которая 19 февраля 2024 года около 18.40 (14.40 мск) вышла из организации, расположенной в Железнодорожном районе Новосибирска, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в релизе. Девушке на вид 13-15 лет, рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые по плечи, темно-русые. Носит челку.
Последний раз была одета в черную вязаную шапку с помпоном, объемную черную укороченную куртку, серые брюки в клетку, коричневую кофту и высокие ботинки на платформе. Также при себе имелся рюкзак черного цвета и документы.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят обратиться в полицию.
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