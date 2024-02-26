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В Приамурье поймали вторую за неделю рысь в жилом доме - РИА Новости, 26.02.2024
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16:14 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/rys-1929589426.html
В Приамурье поймали вторую за неделю рысь в жилом доме
В Приамурье поймали вторую за неделю рысь в жилом доме - РИА Новости, 26.02.2024
В Приамурье поймали вторую за неделю рысь в жилом доме
Вторую за неделю дикую рысь поймали в Шимановске в частном доме сотрудники амурского охотнадзора, первую хищницу отловили в подвале многоквартирного дома,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:14
2024-02-26T16:14
шимановск
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев – РИА Новости. Вторую за неделю дикую рысь поймали в Шимановске в частном доме сотрудники амурского охотнадзора, первую хищницу отловили в подвале многоквартирного дома, сообщило управление по охране животного мира по Амурской области. Сообщение о рыси от жителей частного подворья поступило в воскресенье. Как рассказали специалисты, дикая кошка не агрессивная, прогулялась по участку и "нашипела" на дворовую собаку. "Вторую рысь за неделю поймали в Шимановске сотрудники амурского охотнадзора. На этот раз хищница посетила один из домов частного сектора", - говорится в сообщении. Рысь молодая и здоровая, её осмотрели специалисты и выпустили в дикую природу. Первый случай с проникновением рыси в многоквартирный дом в Шимановске произошёл в четверг, 22 февраля. Специалисты предполагают, что её привлёк запах мышей в подвале. Примечательно, что жильцов дома такое соседство не смутило, они предложили подкармливать "рыську". Однако хищницу всё-таки выловили и выпустили в дикую природу. Причину таких частых визитов хищниц в город специалисты объясняют сезонными явлениями. "В настоящее время у рысей начался гон. В связи с этим самки отгоняют от себя уже подросших котят, приучая к самостоятельной жизни. Такие подростки, внезапно оставшиеся без опеки матери, и зашли в город. Скорее всего, хищники жили недалеко от населенного пункта. Котята у рысей рождаются в начале лета, значит, шимановским "гостям" сейчас около 10 месяцев", - пояснил начальник амурского управления по охране животного мира Алексей Абросимов.
https://ria.ru/20181228/1548830268.html
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шимановск, амурская область
Шимановск, Амурская область
В Приамурье поймали вторую за неделю рысь в жилом доме

Охотоведы в Приамурье поймали вторую за неделю дикую рысь в жилом доме

© Управление по охране животного мира Амурской области/ВКонтактеРысь, пойманная охотоведами в жилом доме в Приамурье
Рысь, пойманная охотоведами в жилом доме в Приамурье
© Управление по охране животного мира Амурской области/ВКонтакте
Рысь, пойманная охотоведами в жилом доме в Приамурье
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев – РИА Новости. Вторую за неделю дикую рысь поймали в Шимановске в частном доме сотрудники амурского охотнадзора, первую хищницу отловили в подвале многоквартирного дома, сообщило управление по охране животного мира по Амурской области.
Сообщение о рыси от жителей частного подворья поступило в воскресенье. Как рассказали специалисты, дикая кошка не агрессивная, прогулялась по участку и "нашипела" на дворовую собаку.
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"Вторую рысь за неделю поймали в Шимановске сотрудники амурского охотнадзора. На этот раз хищница посетила один из домов частного сектора", - говорится в сообщении. Рысь молодая и здоровая, её осмотрели специалисты и выпустили в дикую природу.
Первый случай с проникновением рыси в многоквартирный дом в Шимановске произошёл в четверг, 22 февраля. Специалисты предполагают, что её привлёк запах мышей в подвале. Примечательно, что жильцов дома такое соседство не смутило, они предложили подкармливать "рыську". Однако хищницу всё-таки выловили и выпустили в дикую природу. Причину таких частых визитов хищниц в город специалисты объясняют сезонными явлениями.
"В настоящее время у рысей начался гон. В связи с этим самки отгоняют от себя уже подросших котят, приучая к самостоятельной жизни. Такие подростки, внезапно оставшиеся без опеки матери, и зашли в город. Скорее всего, хищники жили недалеко от населенного пункта. Котята у рысей рождаются в начале лета, значит, шимановским "гостям" сейчас около 10 месяцев", - пояснил начальник амурского управления по охране животного мира Алексей Абросимов.
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