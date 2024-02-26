https://ria.ru/20240226/ryba-1929563531.html

Россия с начала года увеличила вылов рыбы

Россия с начала года увеличила вылов рыбы - РИА Новости, 26.02.2024

Россия с начала года увеличила вылов рыбы

Российские рыбаки с начала года по состоянию на 19 февраля выловили 745,9 тысячи тонн водных биоресурсов - на 8,2% выше уровня на ту же дату прошлого года,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:45

2024-02-26T14:45

2024-02-26T14:45

экономика

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские рыбаки с начала года по состоянию на 19 февраля выловили 745,9 тысячи тонн водных биоресурсов - на 8,2% выше уровня на ту же дату прошлого года, сообщается в Telegram-канале Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). "С начала 2024 года по 19 февраля российские рыбаки добыли 745,9 тысячи тонн водных биоресурсов (плюс 8,2% к прошлому году). Около 88% вылова пришлось на Дальний Восток", - говорится в сообщении. Добыча по основным видам распределилась между минтаем (476,7 тысячи тонн, плюс 7,8% к прошлому году), тихоокеанской сельдью (114,1 тысячи тонн, плюс 73,4%), треской (52 тысячи тонн, плюс 0,6%), балтийской сельдью (2,7 тысячи тонн, минус 46%) и шпротами (5,3 тысячи тонн, минус 51,8%). Производство рыбопродукции на ту же дату, по оценке ВАРПЭ, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 485,1 тысячи тонн.

https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html

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экономика, россия