https://ria.ru/20240226/ryba-1929563531.html
Россия с начала года увеличила вылов рыбы
Россия с начала года увеличила вылов рыбы - РИА Новости, 26.02.2024
Россия с начала года увеличила вылов рыбы
Российские рыбаки с начала года по состоянию на 19 февраля выловили 745,9 тысячи тонн водных биоресурсов - на 8,2% выше уровня на ту же дату прошлого года,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:45
2024-02-26T14:45
2024-02-26T14:45
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911698141_0:343:2762:1897_1920x0_80_0_0_798f8112e49988120120040bf855b0b0.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские рыбаки с начала года по состоянию на 19 февраля выловили 745,9 тысячи тонн водных биоресурсов - на 8,2% выше уровня на ту же дату прошлого года, сообщается в Telegram-канале Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). "С начала 2024 года по 19 февраля российские рыбаки добыли 745,9 тысячи тонн водных биоресурсов (плюс 8,2% к прошлому году). Около 88% вылова пришлось на Дальний Восток", - говорится в сообщении. Добыча по основным видам распределилась между минтаем (476,7 тысячи тонн, плюс 7,8% к прошлому году), тихоокеанской сельдью (114,1 тысячи тонн, плюс 73,4%), треской (52 тысячи тонн, плюс 0,6%), балтийской сельдью (2,7 тысячи тонн, минус 46%) и шпротами (5,3 тысячи тонн, минус 51,8%). Производство рыбопродукции на ту же дату, по оценке ВАРПЭ, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 485,1 тысячи тонн.
https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911698141_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_55a27665a84bf3832c4ce6e96ca998cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Россия с начала года увеличила вылов рыбы
ВАРПЭ: вылов рыбы в РФ с начала года вырос на 8,2%, до почти 746 тыс тонн
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Российские рыбаки с начала года по состоянию на 19 февраля выловили 745,9 тысячи тонн водных биоресурсов - на 8,2% выше уровня на ту же дату прошлого года, сообщается в Telegram-канале
Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
"С начала 2024 года по 19 февраля российские рыбаки добыли 745,9 тысячи тонн водных биоресурсов (плюс 8,2% к прошлому году). Около 88% вылова пришлось на Дальний Восток", - говорится в сообщении.
Добыча по основным видам распределилась между минтаем (476,7 тысячи тонн, плюс 7,8% к прошлому году), тихоокеанской сельдью (114,1 тысячи тонн, плюс 73,4%), треской (52 тысячи тонн, плюс 0,6%), балтийской сельдью (2,7 тысячи тонн, минус 46%) и шпротами (5,3 тысячи тонн, минус 51,8%).
Производство рыбопродукции на ту же дату, по оценке ВАРПЭ, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 485,1 тысячи тонн.
Что русскому рыба, то британцу голод