https://ria.ru/20240226/putin-1929666180.html

Путин отметил научный вклад крупных ядерщиков из числа членов РАН

Путин отметил научный вклад крупных ядерщиков из числа членов РАН - РИА Новости, 26.02.2024

Путин отметил научный вклад крупных ядерщиков из числа членов РАН

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил почетной грамотой и объявил благодарность ряду крупных ученых из числа членов Российской академии наук, в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T23:29

2024-02-26T23:29

2024-02-26T23:29

наука

россия

саров

нижегородская область

владимир путин

игорь новиков

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил почетной грамотой и объявил благодарность ряду крупных ученых из числа членов Российской академии наук, в числе которых сотрудники саровского ядерного центра. Согласно указу, все они отмечены за большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук. Почетной грамоты президента удостоен заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), член-корреспондент РАН Александр Чернышев. Благодарность главы государства объявлена выдающемуся разработчику ядерного оружия, бывшему директору саровского ядерного центра, а ныне почетному научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ академику Радию Илькаеву. Всего почетной грамотой и благодарностью президента сейчас отмечены 10 человек, среди которых, в частности, специалист в области полупроводников член-корреспондент РАН Анатолий Двуреченский и астрофизик академик Игорь Новиков. Работы академика Илькаева во многом определили облик современного ядерного оружия России. Основные относятся к разработке первичных источников термоядерных зарядов, зарядов переменной мощности, оружия со специальными поражающими факторами, обеспечению надежности и безопасности ядерного оружия и исследованиям воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. Илькаеву принадлежит исключительная роль в формировании современного научного облика РФЯЦ-ВНИИЭФ. Среди научных интересов Чернышева - вопросы ядерной физики и воздействия ядерного взрыва, физика высоких плотностей энергии и температуры, вопросы нераспространения ядерного оружия. РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России. По мнению специалистов, саровский ядерный центр занимает первое место среди научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.

https://ria.ru/20240208/nauka-1926220756.html

https://ria.ru/20240208/putin-1926204090.html

https://ria.ru/20230908/putin-1895109012.html

россия

саров

нижегородская область

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россия, саров, нижегородская область, владимир путин, игорь новиков, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество