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Путин отметил научный вклад крупных ядерщиков из числа членов РАН - РИА Новости, 26.02.2024
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Наука
 
23:29 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/putin-1929666180.html
Путин отметил научный вклад крупных ядерщиков из числа членов РАН
Путин отметил научный вклад крупных ядерщиков из числа членов РАН - РИА Новости, 26.02.2024
Путин отметил научный вклад крупных ядерщиков из числа членов РАН
Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил почетной грамотой и объявил благодарность ряду крупных ученых из числа членов Российской академии наук, в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T23:29
2024-02-26T23:29
наука
россия
саров
нижегородская область
владимир путин
игорь новиков
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил почетной грамотой и объявил благодарность ряду крупных ученых из числа членов Российской академии наук, в числе которых сотрудники саровского ядерного центра. Согласно указу, все они отмечены за большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук. Почетной грамоты президента удостоен заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), член-корреспондент РАН Александр Чернышев. Благодарность главы государства объявлена выдающемуся разработчику ядерного оружия, бывшему директору саровского ядерного центра, а ныне почетному научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ академику Радию Илькаеву. Всего почетной грамотой и благодарностью президента сейчас отмечены 10 человек, среди которых, в частности, специалист в области полупроводников член-корреспондент РАН Анатолий Двуреченский и астрофизик академик Игорь Новиков. Работы академика Илькаева во многом определили облик современного ядерного оружия России. Основные относятся к разработке первичных источников термоядерных зарядов, зарядов переменной мощности, оружия со специальными поражающими факторами, обеспечению надежности и безопасности ядерного оружия и исследованиям воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. Илькаеву принадлежит исключительная роль в формировании современного научного облика РФЯЦ-ВНИИЭФ. Среди научных интересов Чернышева - вопросы ядерной физики и воздействия ядерного взрыва, физика высоких плотностей энергии и температуры, вопросы нераспространения ядерного оружия. РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России. По мнению специалистов, саровский ядерный центр занимает первое место среди научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.
https://ria.ru/20240208/nauka-1926220756.html
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россия
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россия, саров, нижегородская область, владимир путин, игорь новиков, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество
Наука, Россия, Саров, Нижегородская область, Владимир Путин, Игорь Новиков, Российская академия наук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Общество
Путин отметил научный вклад крупных ядерщиков из числа членов РАН

Путин отметил вклад крупных ядерщиков в развитие науки в связи с 300-летием РАН

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил почетной грамотой и объявил благодарность ряду крупных ученых из числа членов Российской академии наук, в числе которых сотрудники саровского ядерного центра.
Согласно указу, все они отмечены за большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Путин поручил увеличить финансирование российской науки
8 февраля, 16:59
Почетной грамоты президента удостоен заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), член-корреспондент РАН Александр Чернышев. Благодарность главы государства объявлена выдающемуся разработчику ядерного оружия, бывшему директору саровского ядерного центра, а ныне почетному научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ академику Радию Илькаеву.
Всего почетной грамотой и благодарностью президента сейчас отмечены 10 человек, среди которых, в частности, специалист в области полупроводников член-корреспондент РАН Анатолий Двуреченский и астрофизик академик Игорь Новиков.
Работы академика Илькаева во многом определили облик современного ядерного оружия России. Основные относятся к разработке первичных источников термоядерных зарядов, зарядов переменной мощности, оружия со специальными поражающими факторами, обеспечению надежности и безопасности ядерного оружия и исследованиям воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. Илькаеву принадлежит исключительная роль в формировании современного научного облика РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Путин призвал определить актуальные подходы в сфере науки
8 февраля, 16:04
Среди научных интересов Чернышева - вопросы ядерной физики и воздействия ядерного взрыва, физика высоких плотностей энергии и температуры, вопросы нераспространения ядерного оружия.
РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России. По мнению специалистов, саровский ядерный центр занимает первое место среди научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.
Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Путин назвал ядерную науку одним из самых нужных направлений
8 сентября 2023, 21:50
 
НаукаРоссияСаровНижегородская областьВладимир ПутинИгорь НовиковРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
 
 
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