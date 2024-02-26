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Путин утвердил присоединение управления морской связи к "Нацрыбресурсам" - РИА Новости, 26.02.2024
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17:33 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/putin-1929609517.html
Путин утвердил присоединение управления морской связи к "Нацрыбресурсам"
Путин утвердил присоединение управления морской связи к "Нацрыбресурсам" - РИА Новости, 26.02.2024
Путин утвердил присоединение управления морской связи к "Нацрыбресурсам"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении ко ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" государственного производственно-технического управления морской РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:33
2024-02-26T17:33
экономика
сахалин
россия
москва
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении ко ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" государственного производственно-технического управления морской связи и мониторинга (ФГУП ПТУМС), следует из указа, опубликованного на официальном портале правовых актов. "В целях совершенствования деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Национальные рыбные ресурсы" (г. Москва) в форме присоединения к нему федерального государственного унитарного предприятия "Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга" (г. Южно-Сахалинск)", - говорится в документе. Кабмину отведено девять месяцев на осуществление мероприятий для исполнения указа и приведения в соответствие с ним нормативных актов. ФГУП "Нацрыбресурс" занимается созданием, эксплуатацией и развитием закрепленных за ней гидротехнических сооружений, обеспечивающих выполнение работ в терминалах морских портов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. ФГУП "Нацрыбресурс" имеет сеть филиалов, расположенных на всей территории Российской Федерации от Калининграда до Дальнего Востока. В свою очередь ФГУП ПТУМС занимается информационным обеспечением береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности в Дальневосточном федеральном округе, обеспечением судов навигационной и гидрометеорологической информацией, оказанием организациям консультационных, информационных, агентских и иных услуг в сфере морской связи и электронавигации. Минсельхоз в пояснительной записке к проекту указа президента отмечал, что в настоящее время указанные виды деятельности осуществляют другие подведомственные Росрыболовству организации, в связи с чем потребность на товарных рынках в услугах ФГУП ПТУМС отсутствует. При этом сама такая реорганизация "Нацрыбресурса" позволит оптимизировать состав и структуру федерального имущества.
https://ria.ru/20240207/vylov-1926002804.html
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экономика, сахалин, россия, москва, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Сахалин, Россия, Москва, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Путин утвердил присоединение управления морской связи к "Нацрыбресурсам"

Путин присоединил управление морской связи по Сахалину к ФГУП "Нацрыбресурсы"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении ко ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" государственного производственно-технического управления морской связи и мониторинга (ФГУП ПТУМС), следует из указа, опубликованного на официальном портале правовых актов.
"В целях совершенствования деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Национальные рыбные ресурсы" (г. Москва) в форме присоединения к нему федерального государственного унитарного предприятия "Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга" (г. Южно-Сахалинск)", - говорится в документе.
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Кабмину отведено девять месяцев на осуществление мероприятий для исполнения указа и приведения в соответствие с ним нормативных актов.
ФГУП "Нацрыбресурс" занимается созданием, эксплуатацией и развитием закрепленных за ней гидротехнических сооружений, обеспечивающих выполнение работ в терминалах морских портов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. ФГУП "Нацрыбресурс" имеет сеть филиалов, расположенных на всей территории Российской Федерации от Калининграда до Дальнего Востока.
В свою очередь ФГУП ПТУМС занимается информационным обеспечением береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности в Дальневосточном федеральном округе, обеспечением судов навигационной и гидрометеорологической информацией, оказанием организациям консультационных, информационных, агентских и иных услуг в сфере морской связи и электронавигации.
Минсельхоз в пояснительной записке к проекту указа президента отмечал, что в настоящее время указанные виды деятельности осуществляют другие подведомственные Росрыболовству организации, в связи с чем потребность на товарных рынках в услугах ФГУП ПТУМС отсутствует. При этом сама такая реорганизация "Нацрыбресурса" позволит оптимизировать состав и структуру федерального имущества.
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ЭкономикаСахалинРоссияМоскваВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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