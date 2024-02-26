https://ria.ru/20240226/putin-1929609517.html

Путин утвердил присоединение управления морской связи к "Нацрыбресурсам"

Путин утвердил присоединение управления морской связи к "Нацрыбресурсам" - РИА Новости, 26.02.2024

Путин утвердил присоединение управления морской связи к "Нацрыбресурсам"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении ко ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" государственного производственно-технического управления морской РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:33

2024-02-26T17:33

2024-02-26T17:33

экономика

сахалин

россия

москва

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присоединении ко ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" государственного производственно-технического управления морской связи и мониторинга (ФГУП ПТУМС), следует из указа, опубликованного на официальном портале правовых актов. "В целях совершенствования деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Национальные рыбные ресурсы" (г. Москва) в форме присоединения к нему федерального государственного унитарного предприятия "Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга" (г. Южно-Сахалинск)", - говорится в документе. Кабмину отведено девять месяцев на осуществление мероприятий для исполнения указа и приведения в соответствие с ним нормативных актов. ФГУП "Нацрыбресурс" занимается созданием, эксплуатацией и развитием закрепленных за ней гидротехнических сооружений, обеспечивающих выполнение работ в терминалах морских портов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. ФГУП "Нацрыбресурс" имеет сеть филиалов, расположенных на всей территории Российской Федерации от Калининграда до Дальнего Востока. В свою очередь ФГУП ПТУМС занимается информационным обеспечением береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности в Дальневосточном федеральном округе, обеспечением судов навигационной и гидрометеорологической информацией, оказанием организациям консультационных, информационных, агентских и иных услуг в сфере морской связи и электронавигации. Минсельхоз в пояснительной записке к проекту указа президента отмечал, что в настоящее время указанные виды деятельности осуществляют другие подведомственные Росрыболовству организации, в связи с чем потребность на товарных рынках в услугах ФГУП ПТУМС отсутствует. При этом сама такая реорганизация "Нацрыбресурса" позволит оптимизировать состав и структуру федерального имущества.

https://ria.ru/20240207/vylov-1926002804.html

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экономика, сахалин, россия, москва, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)