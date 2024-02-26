https://ria.ru/20240226/putin-1929561486.html

Путин подписал закон о бесплатном обслуживании самолетов МЧС

Путин подписал закон о бесплатном обслуживании самолетов МЧС - РИА Новости, 26.02.2024

Путин подписал закон о бесплатном обслуживании самолетов МЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, по которым самолеты МЧС будут обслуживаться бесплатно наравне с воздушными... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:37

2024-02-26T14:37

2024-02-26T14:37

россия

владимир путин

александр ярошук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, по которым самолеты МЧС будут обслуживаться бесплатно наравне с воздушными судами Минобороны, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Устанавливается, что наравне с министерством обороны РФ, другими силовыми структурами РФ, аэронавигационное обслуживание, светотехническое, инженерно-авиационное, аэродромное, аварийно-спасательное и другое обеспечение полетов воздушных судов МЧС РФ, выполняющих задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций, будут осуществляться без взимания платы", - заявлял член комитета Совфеда по обороне и безопасности Александр Ярошук. По его словам, исключение будут составлять полеты, связанные с коммерческими воздушными перевозками.

https://ria.ru/20240214/putin-1927289523.html

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россия, владимир путин, александр ярошук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, общество