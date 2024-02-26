https://ria.ru/20240226/poteri-1929507022.html

В Госдуме рассказали, с какой целью Зеленский скрывает потери ВСУ

В Госдуме рассказали, с какой целью Зеленский скрывает потери ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024

В Госдуме рассказали, с какой целью Зеленский скрывает потери ВСУ

Значительно заниженные цифры потерь ВСУ, озвученные Владимиром Зеленским, являются его попыткой скрыть собственные провалы, чтобы удержаться у власти, заявил... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:52

2024-02-26T11:52

2024-02-26T11:52

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владимир зеленский

александр бородай

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Значительно заниженные цифры потерь ВСУ, озвученные Владимиром Зеленским, являются его попыткой скрыть собственные провалы, чтобы удержаться у власти, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции, что ВСУ за два года потеряли убитыми 31 тысячу человек. "Эта цифра абсолютно абсурдна. Потери исчисляются сотнями тысяч человек, и это очевидно… Зеленский пытается скрыть собственные провалы, чтобы на какое-то время удержаться у власти", - сказал Бородай. Он напомнил, что президентские выборы, которые должны были состояться на Украине весной, были отложены и "внутренняя легитимность Зеленского стремится к нулю". Еще одна причина значительно заниженных потерь ВСУ, по мнению депутата, экономическая. "Если потери официально не зафиксированы, то за эти потери не надо платить семьям... Они бросают своих раненых и убитых, а если тела попадают в их распоряжение, то закапывают солдат в безымянных могилах, объявляя пропавшими без вести. Потому что, если они пропали без вести, можно потянуть время и не платить за них", - пояснил Бородай. Только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными, заявил 20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20240226/poteri-1929486583.html

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украина, в мире, владимир зеленский, александр бородай, вооруженные силы украины