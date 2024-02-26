https://ria.ru/20240226/peskov-1929560577.html
Песков рассказал о подготовке контакта лидеров России и Турции
Песков рассказал о подготовке контакта лидеров России и Турции - РИА Новости, 26.02.2024
Песков рассказал о подготовке контакта лидеров России и Турции
Подготовка к контактам президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ведется, они состоятся, когда это будет наилучшим образом... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:36
2024-02-26T14:36
2024-02-26T14:36
политика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подготовка к контактам президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ведется, они состоятся, когда это будет наилучшим образом подходить к графикам обоих лидеров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Но подготовка контактов на высшем уровне ведётся, мы об этом неоднократно заявляли. Эти контакты состоятся, но в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить к графикам двух президентов", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможности личной встречи президентов России и Турции в ближайшей перспективе до выборов в РФ. Он отметил, что утром из России была направлена поздравительная телеграмма президенту Турции по случаю его дня рождения, а также состоялся телефонный разговор президентов, где Путин имел возможность поздравить турецкого коллегу лично.
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политика, турция, россия, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, Турция, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков рассказал о подготовке контакта лидеров России и Турции
Песков: подготовка контактов Путина и Эрдогана идет