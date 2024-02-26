Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о подготовке контакта лидеров России и Турции - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/peskov-1929560577.html
Песков рассказал о подготовке контакта лидеров России и Турции
Песков рассказал о подготовке контакта лидеров России и Турции - РИА Новости, 26.02.2024
Песков рассказал о подготовке контакта лидеров России и Турции
Подготовка к контактам президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ведется, они состоятся, когда это будет наилучшим образом... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:36
2024-02-26T14:36
политика
турция
россия
дмитрий песков
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147903/78/1479037841_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_3e163c4f80cc11040aea865e4343fdb9.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подготовка к контактам президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ведется, они состоятся, когда это будет наилучшим образом подходить к графикам обоих лидеров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Но подготовка контактов на высшем уровне ведётся, мы об этом неоднократно заявляли. Эти контакты состоятся, но в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить к графикам двух президентов", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможности личной встречи президентов России и Турции в ближайшей перспективе до выборов в РФ. Он отметил, что утром из России была направлена поздравительная телеграмма президенту Турции по случаю его дня рождения, а также состоялся телефонный разговор президентов, где Путин имел возможность поздравить турецкого коллегу лично.
https://ria.ru/20240226/erdogan-1929461804.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147903/78/1479037841_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_d524491d797d77c2d2dad5fea48f51d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, турция, россия, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, Турция, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков рассказал о подготовке контакта лидеров России и Турции

Песков: подготовка контактов Путина и Эрдогана идет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Подготовка к контактам президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ведется, они состоятся, когда это будет наилучшим образом подходить к графикам обоих лидеров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
«
"Но подготовка контактов на высшем уровне ведётся, мы об этом неоднократно заявляли. Эти контакты состоятся, но в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить к графикам двух президентов", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможности личной встречи президентов России и Турции в ближайшей перспективе до выборов в РФ.
Он отметил, что утром из России была направлена поздравительная телеграмма президенту Турции по случаю его дня рождения, а также состоялся телефонный разговор президентов, где Путин имел возможность поздравить турецкого коллегу лично.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Неполитический Эрдоган: красная карточка от отца и ответ злорадствующим
Вчера, 07:59
 
ПолитикаТурцияРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала