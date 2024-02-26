https://ria.ru/20240226/obmen-1929650858.html

ООН опровергла сообщения об участии в переговорах об обмене Навального

ООН опровергла сообщения об участии в переговорах об обмене Навального - РИА Новости, 26.02.2024

ООН опровергла сообщения об участии в переговорах об обмене Навального

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о якобы договоренностях, предполагавших обмен Алексея Навального на осужденного в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T21:01

2024-02-26T21:01

2024-02-26T21:03

в мире

германия

россия

сша

дмитрий песков

алексей навальный*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ООН, 26 фев – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о якобы договоренностях, предполагавших обмен Алексея Навального на осужденного в Германии Вадима Соколова, заявил, что "ООН не участвует в этом".Ранее соратница Навального Мария Певчих* (признана иноагентом, заочно арестована по ряду статей УК РФ и объявлена в розыск) заявила, что перед смертью Навального Россия, США и ФРГ якобы вели переговоры об обмене его и двух американских граждан на Соколова. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил газете Financial Times, что ему ничего не известно о соглашениях, якобы предполагавших обмен Навального на Соколова. "Мы видели эти сообщения в прессе. Мы в этом никак не участвуем", - сказал Дюжаррик. Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 сентября заявил, что в ходе переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок не обсуждал вопрос об обмене россиянина Соколова, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в берлинском парке Тиргартен, на журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.* Физическое лицо, выполняющие функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240226/navalnyy-1929530237.html

https://ria.ru/20240221/karlson-1928632731.html

германия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, сша, дмитрий песков, алексей навальный*