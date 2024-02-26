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Песков ответил на вопрос о переговорах по обмену Навального - РИА Новости, 26.02.2024
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20:17 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/obmen-1929644162.html
Песков ответил на вопрос о переговорах по обмену Навального
Песков ответил на вопрос о переговорах по обмену Навального - РИА Новости, 26.02.2024
Песков ответил на вопрос о переговорах по обмену Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил газете Financial Times, что ему ничего не известно о соглашениях, якобы предполагавших обмен Алексея... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T20:17
2024-02-26T20:17
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дмитрий песков
германия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил газете Financial Times, что ему ничего не известно о соглашениях, якобы предполагавших обмен Алексея Навального на осужденного в Германии Вадима Соколова. Ранее соратница Навального Мария Певчих* (признана иноагентом, заочно арестована по ряду статей УК РФ и объявлена в розыск) заявила, что перед смертью Навального Россия, США и ФРГ якобы вели переговоры об обмене его и двух американских граждан на Соколова. "Мне ничего не известно о таких соглашениях", — приводит издание ответ Пескова. Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 сентября заявил, что в ходе переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок не обсуждал вопрос об обмене россиянина Соколова, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в берлинском парке Тиргартен, на журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.* Физическое лицо, выполняющие функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240221/karlson-1928632731.html
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россия, дмитрий песков, германия, сша, алексей навальный*, происшествия
Россия, Дмитрий Песков, Германия, США, Алексей Навальный*, Происшествия
Песков ответил на вопрос о переговорах по обмену Навального

Песков заявил, что не слышал о соглашениях по обмену Навального на Соколова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил газете Financial Times, что ему ничего не известно о соглашениях, якобы предполагавших обмен Алексея Навального на осужденного в Германии Вадима Соколова.
Ранее соратница Навального Мария Певчих* (признана иноагентом, заочно арестована по ряду статей УК РФ и объявлена в розыск) заявила, что перед смертью Навального Россия, США и ФРГ якобы вели переговоры об обмене его и двух американских граждан на Соколова.
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"Мне ничего не известно о таких соглашениях", — приводит издание ответ Пескова.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 сентября заявил, что в ходе переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок не обсуждал вопрос об обмене россиянина Соколова, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в берлинском парке Тиргартен, на журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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* Физическое лицо, выполняющие функции иноагента в России.
 
РоссияДмитрий ПесковГерманияСШААлексей Навальный*Происшествия
 
 
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