Песков ответил на вопрос о переговорах по обмену Навального
Песков заявил, что не слышал о соглашениях по обмену Навального на Соколова
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил газете Financial Times, что ему ничего не известно о соглашениях, якобы предполагавших обмен Алексея Навального на осужденного в Германии Вадима Соколова.
Ранее соратница Навального Мария Певчих* (признана иноагентом, заочно арестована по ряду статей УК РФ и объявлена в розыск) заявила, что перед смертью Навального Россия, США и ФРГ якобы вели переговоры об обмене его и двух американских граждан на Соколова.
"Мне ничего не известно о таких соглашениях", — приводит издание ответ Пескова.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 сентября заявил, что в ходе переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок не обсуждал вопрос об обмене россиянина Соколова, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в берлинском парке Тиргартен, на журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
* Физическое лицо, выполняющие функции иноагента в России.