https://ria.ru/20240226/nato-1929659792.html

В Совфеде прокомментировали одобрение заявки Швеции в НАТО

В Совфеде прокомментировали одобрение заявки Швеции в НАТО - РИА Новости, 26.02.2024

В Совфеде прокомментировали одобрение заявки Швеции в НАТО

Вступление Швеции в НАТО — это очередной сильнейший удар западного сообщества по принципу неделимости безопасности в Европе, при этом Венгрия как суверенное... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T22:15

2024-02-26T22:15

2024-02-26T22:15

в мире

швеция

европа

константин косачев

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО — это очередной сильнейший удар западного сообщества по принципу неделимости безопасности в Европе, при этом Венгрия как суверенное государство не устояла перед давлением Запада, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев Telegram-канале. Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. "Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции в НАТО. Безотносительно к Венгрии и Швеции (они небольшие, при всем уважении), - это очередной сильнейший удар Запада по принципу неделимости безопасности, согласованному и записанному в Основополагающих принципах СБСЕ образца 1975 года и ОБСЕ образца 1989 года", — написал сенатор.При этом, по словам Косачева, Швеция обрушилась, как нейтральное и суверенное государство. "Венгрия как не нейтральное, но как суверенное государство, не устояла перед ударом Запада", — добавил он. "Пострадала неделимая европейская безопасность. Не смертельно, но чувствительно", — заключил Косачев.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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европа

венгрия

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в мире, швеция, европа, константин косачев, венгрия, нато, совет федерации рф