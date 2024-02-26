https://ria.ru/20240226/most-1929650504.html

В Самарской области завершили надвижку моста через Волгу

В Самарской области завершили надвижку моста через Волгу - РИА Новости, 26.02.2024

В Самарской области завершили надвижку моста через Волгу

В понедельник завершена надвижка последнего пролетного строения на мосту через Волгу на обходе Тольятти в составе международного транспортного маршрута "Европа... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T20:58

2024-02-26T20:58

2024-02-26T20:58

самарская область

россия

дмитрий азаров

марат хуснуллин

тольятти

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В понедельник завершена надвижка последнего пролетного строения на мосту через Волгу на обходе Тольятти в составе международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", сообщает пресс-служба облправительства. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с жителями Ставропольского и Шигонского районов, а также Тольятти и Жигулевска осмотрел мостовой переход. Строительство его велось с двух сторон реки, и после последней надвижки стороны моста "встретились". В честь этого события на площадке строительства был поднят флаг России. Как напомнили в пресс-службе, с предложением о строительстве моста глава региона выступил в 2018 году в ходе визита президента России в самарский регион. Президент предложение поддержал, для реализации проекта были внесены коррективы в Транспортную стратегию РФ. "Сегодня действительно завершен важнейший этап строительства мостового перехода через Волгу: на территории Самарской области соединены правый и левый берег еще одним мостом. Сейчас идет масштабное строительство мостов и важнейших объектов инфраструктуры по всей территории Российской Федерации. Но для нас и этот мост принципиально важен. И я очень рад тому, что он десятилетия будет служить людям - жителям Самарской области, нашей великой России. Я благодарю президента страны Владимира Владимировича Путина за принятое решение. Я очень горд тем, что мы не подвели и строительство мостового перехода ведется в соответствии с ранее установленным планом", - приводятся в сообщении слова Азарова. Как отметил в связи с завершением надвижки пролетов моста вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, обход Тольятти – стратегически важный объект как для Самарской области, так и для всего дорожного каркаса страны. "Он разгрузит город от транзитного транспорта и, как часть международного маршрута "Европа – Западный Китай" с выходом на Казахстан и Китай, поспособствует увеличению скорости доставки грузов, укреплению бесперебойных торговых связей и экономического сотрудничества с дружественными странами. Стоит отметить, что данный проект является хорошим примером государственно-частного партнерства и использования сразу нескольких инструментов регионального развития. Так, в строительстве используются средства инвестора, инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций", – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. По словам управляющего проектом "Тольятти" АО "ДиМ" Дмитрия Кондакова, строительство идет по графику. "Пролетные строения левого и правого берега надвинуты, все 48 тысяч тонн. Впереди опускание их на опорные части, а затем – гидроизоляция, устройство асфальтобетонного покрытия, чтобы в этом году открыть по мосту движение. В строительстве были заняты четыре филиала АО "Дороги и Мосты" – мостоотряды 1, 46, 114 и 41, все работали очень слаженно и с высоким качеством", – сказал он.

https://ria.ru/20231130/shkoly-1913033961.html

https://radiosputnik.ru/20240115/avtogonki-1921489839.html

https://ria.ru/20231030/bespilotniki-1906282672.html

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самарская область, россия, дмитрий азаров, марат хуснуллин, тольятти