Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что надеется на скорую встречу с Эрдоганом - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 26.02.2024 (обновлено: 07:27 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/lukashenko-1929459986.html
Лукашенко заявил, что надеется на скорую встречу с Эрдоганом
Лукашенко заявил, что надеется на скорую встречу с Эрдоганом - РИА Новости, 26.02.2024
Лукашенко заявил, что надеется на скорую встречу с Эрдоганом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием и выразил надежду на скорую встречу. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T07:23
2024-02-26T07:27
в мире
белоруссия
турция
александр лукашенко
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg
МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием и выразил надежду на скорую встречу. "Знаю Вас как стойкого и мудрого политика и человека, полностью преданного служению интересам своей Родины. Вы добились значительных достижений на государственной ниве, реализовали себя в различных отраслях. Чрезвычайная профессиональная активность, свойственные Вам харизма и прагматизм вызывают настоящее уважение", - приводит текст поздравления пресс-служба Лукашенко. Президент Белоруссии выразил уверенность, что впереди у Эрдогана много замыслов и планов, которые необходимо осуществить для будущего Турции. "Надеюсь на скорую встречу, которая, безусловно, откроет новую страницу в отношениях Минска и Анкары", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20240226/erdogan-1928931967.html
белоруссия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b954d61598645752bd7e473c5a272a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, турция, александр лукашенко, реджеп тайип эрдоган
В мире, Белоруссия, Турция, Александр Лукашенко, Реджеп Тайип Эрдоган
Лукашенко заявил, что надеется на скорую встречу с Эрдоганом

Президент Белоруссии Лукашенко выразил надежду на скорую встречу с Эрдоганом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием и выразил надежду на скорую встречу.
"Знаю Вас как стойкого и мудрого политика и человека, полностью преданного служению интересам своей Родины. Вы добились значительных достижений на государственной ниве, реализовали себя в различных отраслях. Чрезвычайная профессиональная активность, свойственные Вам харизма и прагматизм вызывают настоящее уважение", - приводит текст поздравления пресс-служба Лукашенко.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Биография Реджепа Тайипа Эрдогана
Вчера, 01:10
Президент Белоруссии выразил уверенность, что впереди у Эрдогана много замыслов и планов, которые необходимо осуществить для будущего Турции. "Надеюсь на скорую встречу, которая, безусловно, откроет новую страницу в отношениях Минска и Анкары", - отметил белорусский лидер.
 
В миреБелоруссияТурцияАлександр ЛукашенкоРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала