https://ria.ru/20240226/lukashenko-1929459986.html

Лукашенко заявил, что надеется на скорую встречу с Эрдоганом

Лукашенко заявил, что надеется на скорую встречу с Эрдоганом - РИА Новости, 26.02.2024

Лукашенко заявил, что надеется на скорую встречу с Эрдоганом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием и выразил надежду на скорую встречу. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T07:23

2024-02-26T07:23

2024-02-26T07:27

в мире

белоруссия

турция

александр лукашенко

реджеп тайип эрдоган

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МИНСК, 26 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием и выразил надежду на скорую встречу. "Знаю Вас как стойкого и мудрого политика и человека, полностью преданного служению интересам своей Родины. Вы добились значительных достижений на государственной ниве, реализовали себя в различных отраслях. Чрезвычайная профессиональная активность, свойственные Вам харизма и прагматизм вызывают настоящее уважение", - приводит текст поздравления пресс-служба Лукашенко. Президент Белоруссии выразил уверенность, что впереди у Эрдогана много замыслов и планов, которые необходимо осуществить для будущего Турции. "Надеюсь на скорую встречу, которая, безусловно, откроет новую страницу в отношениях Минска и Анкары", - отметил белорусский лидер.

https://ria.ru/20240226/erdogan-1928931967.html

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в мире, белоруссия, турция, александр лукашенко, реджеп тайип эрдоган