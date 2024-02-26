https://ria.ru/20240226/ipoteka-1929443931.html

Эксперт предупредил о новых проблемах с получением ипотеки после 1 марта

Эксперт предупредил о новых проблемах с получением ипотеки после 1 марта - РИА Новости, 26.02.2024

Эксперт предупредил о новых проблемах с получением ипотеки после 1 марта

Очередное повышение надбавок на высокорисковые ипотечные кредиты с 1 марта сделает этот сегмент еще менее доступным для многих граждан, рассказал в интервью... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T02:15

2024-02-26T02:15

2024-02-26T02:15

экономика

алексей кричевский

ипотека

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909584027_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_10815826870c7204334bf49a91332433.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Очередное повышение надбавок на высокорисковые ипотечные кредиты с 1 марта сделает этот сегмент еще менее доступным для многих граждан, рассказал в интервью агентству “Прайм” эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала “Экономизм” Алексей Кричевский.Необходимость резервировать большие суммы под такие кредиты сделает их невыгодными для банков. От ипотеки фактически отрежут тех, кто половину и более официальной зарплаты отдает в счет других долгов.“На ипотеку они либо вообще не смогут рассчитывать, либо процент по ней будет настолько неподъемным, что он сам откажется от этой идеи”, - полагает экономист.Пострадают региональные заемщики с невысокими, пусть и стабильными зарплатами: бюджетники, работники госструктур, школ, здравоохранения. Их дохода вряд ли хватит для покрытия платежей. Таким образом, прежде, чем брать новые кредиты, следует расплатиться со старыми, делает он вывод.

https://realty.ria.ru/20240222/summa-1928706558.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, алексей кричевский, ипотека