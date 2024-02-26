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Эксперт предупредил о новых проблемах с получением ипотеки после 1 марта - РИА Новости, 26.02.2024
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02:15 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/ipoteka-1929443931.html
Эксперт предупредил о новых проблемах с получением ипотеки после 1 марта
Эксперт предупредил о новых проблемах с получением ипотеки после 1 марта - РИА Новости, 26.02.2024
Эксперт предупредил о новых проблемах с получением ипотеки после 1 марта
Очередное повышение надбавок на высокорисковые ипотечные кредиты с 1 марта сделает этот сегмент еще менее доступным для многих граждан, рассказал в интервью... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T02:15
2024-02-26T02:15
экономика
алексей кричевский
ипотека
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Очередное повышение надбавок на высокорисковые ипотечные кредиты с 1 марта сделает этот сегмент еще менее доступным для многих граждан, рассказал в интервью агентству “Прайм” эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала “Экономизм” Алексей Кричевский.Необходимость резервировать большие суммы под такие кредиты сделает их невыгодными для банков. От ипотеки фактически отрежут тех, кто половину и более официальной зарплаты отдает в счет других долгов.“На ипотеку они либо вообще не смогут рассчитывать, либо процент по ней будет настолько неподъемным, что он сам откажется от этой идеи”, - полагает экономист.Пострадают региональные заемщики с невысокими, пусть и стабильными зарплатами: бюджетники, работники госструктур, школ, здравоохранения. Их дохода вряд ли хватит для покрытия платежей. Таким образом, прежде, чем брать новые кредиты, следует расплатиться со старыми, делает он вывод.
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экономика, алексей кричевский, ипотека
Экономика, Алексей Кричевский, Ипотека
Эксперт предупредил о новых проблемах с получением ипотеки после 1 марта

Эксперт Кричевский: высокорисковые ипотечные кредиты станут менее доступны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтроительство многоэтажного жилого дома
Строительство многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Строительство многоэтажного жилого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Очередное повышение надбавок на высокорисковые ипотечные кредиты с 1 марта сделает этот сегмент еще менее доступным для многих граждан, рассказал в интервью агентству “Прайм” эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала “Экономизм” Алексей Кричевский.
Необходимость резервировать большие суммы под такие кредиты сделает их невыгодными для банков. От ипотеки фактически отрежут тех, кто половину и более официальной зарплаты отдает в счет других долгов.
“На ипотеку они либо вообще не смогут рассчитывать, либо процент по ней будет настолько неподъемным, что он сам откажется от этой идеи”, - полагает экономист.
Пострадают региональные заемщики с невысокими, пусть и стабильными зарплатами: бюджетники, работники госструктур, школ, здравоохранения. Их дохода вряд ли хватит для покрытия платежей. Таким образом, прежде, чем брать новые кредиты, следует расплатиться со старыми, делает он вывод.
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ЭкономикаАлексей КричевскийИпотека
 
 
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