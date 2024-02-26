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"Возьмут город". На Украине забили тревогу из-за обрушения фронта ВСУ
"Возьмут город". На Украине забили тревогу из-за обрушения фронта ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024
"Возьмут город". На Украине забили тревогу из-за обрушения фронта ВСУ
Российская армия продолжит активно продавливать оборону ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T02:25
2024-02-26T02:25
2024-02-26T02:25
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вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская армия продолжит активно продавливать оборону ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka."Заметьте, как только они (российские бойцы. — Прим. ред.) зашли на околицу, захватили первые дома, укрепили — все, они город возьмут или населенный пункт", — сказал он.По мнению Старикова, наступление российской армии рано или поздно может привести сначала к тактическому, а затем к оперативному кризису для ВСУ. В конце концов, Россия добьется "обрушения фронта"."В итоге, <...> они будут дальше давить (оборону ВСУ. — Прим. ред.)", — предположил полковник.В последние недели ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях российская армия выбила противника из сел Веселое, Крахмальное и Табаевка.Вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки, где была оборудована одна из самых серьезных фортификаций ВСУ на фронте. Кроме того, российские военные взяли село Победа к югу от Авдеевки.
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929163796.html
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"Возьмут город". На Украине забили тревогу из-за обрушения фронта ВСУ
Полковник СБУ Стариков: Россия продолжит давить оборону ВСУ