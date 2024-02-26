https://ria.ru/20240226/flot-1929583682.html
Северный флот вошел в состав Ленинградского военного округа
Северный флот вошел в состав Ленинградского военного округа - РИА Новости, 26.02.2024
Северный флот вошел в состав Ленинградского военного округа
Территории, ранее входившие в стратегическое командование Северного флота, с 1 марта передаются в состав новообразованного Ленинградского военного округа,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:01
2024-02-26T16:01
2024-02-26T18:21
северный флот вмф россии
безопасность
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Территории, ранее входившие в стратегическое командование Северного флота, с 1 марта передаются в состав новообразованного Ленинградского военного округа, следует из указа президента РФ."Установить следующее военно-административное деление Российский Федерации: Ленинградский военный округ - в административных границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, г. Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа", - говорится в документе.В документе отмечается, что указ вступает в силу с 1 марта.Ранее Северный флот имел статус военного округа в административных границах Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа.
https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный флот вмф россии, безопасность, россия, владимир путин
Северный флот ВМФ России, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Северный флот вошел в состав Ленинградского военного округа
Путин указом включил Северный флот в состав Ленинградского военного округа