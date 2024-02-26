https://ria.ru/20240226/flot-1929583682.html

Северный флот вошел в состав Ленинградского военного округа

Северный флот вошел в состав Ленинградского военного округа - РИА Новости, 26.02.2024

Северный флот вошел в состав Ленинградского военного округа

Территории, ранее входившие в стратегическое командование Северного флота, с 1 марта передаются в состав новообразованного Ленинградского военного округа,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T16:01

2024-02-26T16:01

2024-02-26T18:21

северный флот вмф россии

безопасность

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Территории, ранее входившие в стратегическое командование Северного флота, с 1 марта передаются в состав новообразованного Ленинградского военного округа, следует из указа президента РФ."Установить следующее военно-административное деление Российский Федерации: Ленинградский военный округ - в административных границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, г. Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа", - говорится в документе.В документе отмечается, что указ вступает в силу с 1 марта.Ранее Северный флот имел статус военного округа в административных границах Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа.

https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html

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Кирилл Волков

северный флот вмф россии, безопасность, россия, владимир путин