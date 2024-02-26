https://ria.ru/20240226/erdogan-1929607854.html
Эрдоган рассчитывает, что сроки визита Путина в Турцию "не затянутся"
Эрдоган рассчитывает, что сроки визита Путина в Турцию "не затянутся" - РИА Новости, 26.02.2024
Эрдоган рассчитывает, что сроки визита Путина в Турцию "не затянутся"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на то, что сроки визита его российского коллеги Владимира Путина в Турцию "не затянутся". РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:27
2024-02-26T17:27
2024-02-26T17:27
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владимир путин
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на то, что сроки визита его российского коллеги Владимира Путина в Турцию "не затянутся". Лидеры Турции и России провели переговоры в понедельник по телефону. Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем. "В телефонном разговоре со мной в понедельник он (Владимир Путин) сообщил, что (срок - ред.) визит не затянется. Поблагодарил за позицию Турцию на международной платформе. Выразил удовлетворение двусторонним отношением", - сказал турецкий лидер журналистам в понедельник.
https://ria.ru/20240226/erdogan-1929057050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика
Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Политика
Эрдоган рассчитывает, что сроки визита Путина в Турцию "не затянутся"
Эрдоган заявил, что Путин пообещал ему не затягивать с визитом в Турцию