Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган рассчитывает, что сроки визита Путина в Турцию "не затянутся" - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/erdogan-1929607854.html
Эрдоган рассчитывает, что сроки визита Путина в Турцию "не затянутся"
Эрдоган рассчитывает, что сроки визита Путина в Турцию "не затянутся" - РИА Новости, 26.02.2024
Эрдоган рассчитывает, что сроки визита Путина в Турцию "не затянутся"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на то, что сроки визита его российского коллеги Владимира Путина в Турцию "не затянутся". РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:27
2024-02-26T17:27
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807555078_42:291:3026:1969_1920x0_80_0_0_f3ce6edba0b9cd8ce5472398f57ae040.jpg
АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на то, что сроки визита его российского коллеги Владимира Путина в Турцию "не затянутся". Лидеры Турции и России провели переговоры в понедельник по телефону. Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем. "В телефонном разговоре со мной в понедельник он (Владимир Путин) сообщил, что (срок - ред.) визит не затянется. Поблагодарил за позицию Турцию на международной платформе. Выразил удовлетворение двусторонним отношением", - сказал турецкий лидер журналистам в понедельник.
https://ria.ru/20240226/erdogan-1929057050.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807555078_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0bbdc91afb07d521d6cb221afe055461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика
Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Политика
Эрдоган рассчитывает, что сроки визита Путина в Турцию "не затянутся"

Эрдоган заявил, что Путин пообещал ему не затягивать с визитом в Турцию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на то, что сроки визита его российского коллеги Владимира Путина в Турцию "не затянутся".
Лидеры Турции и России провели переговоры в понедельник по телефону. Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем.
"В телефонном разговоре со мной в понедельник он (Владимир Путин) сообщил, что (срок - ред.) визит не затянется. Поблагодарил за позицию Турцию на международной платформе. Выразил удовлетворение двусторонним отношением", - сказал турецкий лидер журналистам в понедельник.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
"Такого давно не было". Почему Запад не может справиться с Эрдоганом
Вчера, 08:00
 
ТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала