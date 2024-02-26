https://ria.ru/20240226/erdogan-1929607854.html

Эрдоган рассчитывает, что сроки визита Путина в Турцию "не затянутся"

Эрдоган рассчитывает, что сроки визита Путина в Турцию "не затянутся" - РИА Новости, 26.02.2024

Эрдоган рассчитывает, что сроки визита Путина в Турцию "не затянутся"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на то, что сроки визита его российского коллеги Владимира Путина в Турцию "не затянутся". РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:27

2024-02-26T17:27

2024-02-26T17:27

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

политика

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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на то, что сроки визита его российского коллеги Владимира Путина в Турцию "не затянутся". Лидеры Турции и России провели переговоры в понедельник по телефону. Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем. "В телефонном разговоре со мной в понедельник он (Владимир Путин) сообщил, что (срок - ред.) визит не затянется. Поблагодарил за позицию Турцию на международной платформе. Выразил удовлетворение двусторонним отношением", - сказал турецкий лидер журналистам в понедельник.

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Кирилл Волков

турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, политика