https://ria.ru/20240226/bitva-1929655743.html

Команда из Индии победила в "Битве роботов" на "Играх будущего"

Команда из Индии победила в "Битве роботов" на "Играх будущего" - РИА Новости, 26.02.2024

Команда из Индии победила в "Битве роботов" на "Играх будущего"

Команда из Индии DS Robotics стала чемпионом суперфинала "Битвы роботов" на турнире "Игры будущего", одержав победу над российской командой Daddy Bots, передает РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T21:39

2024-02-26T21:39

2024-02-26T21:39

санкт-петербург

индия

москва

игры будущего

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КАЗАНЬ, 26 фев – РИА Новости. Команда из Индии DS Robotics стала чемпионом суперфинала "Битвы роботов" на турнире "Игры будущего", одержав победу над российской командой Daddy Bots, передает корреспондент РИА Новости. В полуфинальных поединках встретились индийская DS Robotics (робот Godspeed) и российская Energy Girls (Санкт-Петербург, робот Barracuda), а также российские Daddy Bots (Санкт-Петербург, робот Папочка) и "Турбомехатроники" (Москва, робот Putevoy-23). Согласно правилам, каждый матч длится три минуты, в каждом бое жюри оценивает урон, агрессию и управление, максимально можно получить 11 баллов. Однако каждый из полуфиналов завершался быстрой победой. В битве за первое место сошлись индийская DS Robotics и Daddy Bots (победила DS Robotics). Третье место разыграли Energy Girls и "Турбомехатроники" (победу одержали "Турбомехатроники"). "Игры будущего" - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам, в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Первые в истории "Игры будущего" проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине (поделены на пять категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость). В турнире участвуют более 2 тысяч спортсменов из более чем 100 стран.

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санкт-петербург, индия, москва, игры будущего