https://ria.ru/20240226/bayden-1929482548.html
Байден оговорился во время речи о Путине и Си Цзиньпине
Байден оговорился во время речи о Путине и Си Цзиньпине - РИА Новости, 26.02.2024
Байден оговорился во время речи о Путине и Си Цзиньпине
Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, выступая с речью на ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов, передает Sky News Australia. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:21
2024-02-26T10:21
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, выступая с речью на ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов, передает Sky News Australia.Он перепутал Китай с Россией, рассказывая, как Барак Обама в бытность главой Белого дома попросил его сблизиться с председателем КНР Си Цзиньпином."Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом, <…> мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию", — сказал Байден.Он сразу же исправил ошибку, а затем добавил, что "прошел с Си больше 27 тысяч километров по США и Китаю".Джо Байден — самый старый в истории президент США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики, прежде всего со стороны его главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Но и в стане демократов многие видные политики призывают Байдена отказаться от участия в избирательной кампании из-за его почтенного возраста.В случае повторного избрания к концу второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет.
https://ria.ru/20240222/bayden-1928882688.html
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в мире, сша, китай, россия, джо байден, си цзиньпин, барак обама
В мире, США, Китай, Россия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Барак Обама
Байден оговорился во время речи о Путине и Си Цзиньпине
Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина во время выступления
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, выступая с речью на ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов, передает Sky News Australia
.
Он перепутал Китай с Россией, рассказывая, как Барак Обама в бытность главой Белого дома попросил его сблизиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом, <…> мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию", — сказал Байден.
Он сразу же исправил ошибку, а затем добавил, что "прошел с Си больше 27 тысяч километров по США и Китаю".
Байден вновь оскорбительно высказался о Путине
Джо Байден — самый старый в истории президент США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики, прежде всего со стороны его главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа
. Но и в стане демократов многие видные политики призывают Байдена отказаться от участия в избирательной кампании из-за его почтенного возраста.
В случае повторного избрания к концу второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет.
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