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Байден оговорился во время речи о Путине и Си Цзиньпине - РИА Новости, 26.02.2024
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10:21 26.02.2024 (обновлено: 18:08 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/bayden-1929482548.html
Байден оговорился во время речи о Путине и Си Цзиньпине
Байден оговорился во время речи о Путине и Си Цзиньпине - РИА Новости, 26.02.2024
Байден оговорился во время речи о Путине и Си Цзиньпине
Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, выступая с речью на ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов, передает Sky News Australia. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:21
2024-02-26T18:08
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, выступая с речью на ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов, передает Sky News Australia.Он перепутал Китай с Россией, рассказывая, как Барак Обама в бытность главой Белого дома попросил его сблизиться с председателем КНР Си Цзиньпином."Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом, &lt;…&gt; мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию", — сказал Байден.Он сразу же исправил ошибку, а затем добавил, что "прошел с Си больше 27 тысяч километров по США и Китаю".Джо Байден — самый старый в истории президент США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики, прежде всего со стороны его главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Но и в стане демократов многие видные политики призывают Байдена отказаться от участия в избирательной кампании из-за его почтенного возраста.В случае повторного избрания к концу второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет.
https://ria.ru/20240222/bayden-1928882688.html
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в мире, сша, китай, россия, джо байден, си цзиньпин, барак обама
В мире, США, Китай, Россия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Барак Обама
Байден оговорился во время речи о Путине и Си Цзиньпине

Байден перепутал Путина и Си Цзиньпина во время выступления

© AFP 2024 / SAUL LOEBПрезидент США Джо Байден на официальном ужине после заседания Национальной ассоциации губернаторов в Белом доме. 25 февраля 2024
Президент США Джо Байден на официальном ужине после заседания Национальной ассоциации губернаторов в Белом доме. 25 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AFP 2024 / SAUL LOEB
Президент США Джо Байден на официальном ужине после заседания Национальной ассоциации губернаторов в Белом доме. 25 февраля 2024
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, выступая с речью на ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов, передает Sky News Australia.
Он перепутал Китай с Россией, рассказывая, как Барак Обама в бытность главой Белого дома попросил его сблизиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом, <…> мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию", — сказал Байден.
Он сразу же исправил ошибку, а затем добавил, что "прошел с Си больше 27 тысяч километров по США и Китаю".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Байден вновь оскорбительно высказался о Путине
22 февраля, 08:13
Джо Байден — самый старый в истории президент США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики, прежде всего со стороны его главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Но и в стане демократов многие видные политики призывают Байдена отказаться от участия в избирательной кампании из-за его почтенного возраста.
В случае повторного избрания к концу второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
"США рушатся": короткое заявление Байдена взбесило американцев
16 февраля, 03:24
 
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